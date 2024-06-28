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День Конституції України та чи піднімуть тарифи на газ восени — головні новини 28 червня

День Конституції України та чи піднімуть тарифи на газ восени — головні новини 28 червня

28 червня 2024 р. 23:26

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23:26 День Конституції України та чи піднімуть тарифи на газ восени — головні новини 28 червня

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18:17 Нардепка розповіла, скільки в Україні ветеранів

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18:14 Прикордонники повідомили моторошну кількість загиблих чоловіків, які втонули в Тисі

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13:00 Втрата десанту Росії у Вовчанську та заяви Орбана про Закарпаття — ефір Новини.LIVE

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11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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23:59 У Третій штурмовій спростували заяви про "снарядний голод" росіян

Text

23:26 День Конституції України та чи піднімуть тарифи на газ восени — головні новини 28 червня

Text

18:17 Нардепка розповіла, скільки в Україні ветеранів

Text

18:14 Прикордонники повідомили моторошну кількість загиблих чоловіків, які втонули в Тисі

Text

17:50 Безпекова угода України з ЄС та підсумки дебатів Трампа й Байдена — ефір Новини.LIVE

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Text

13:00 Як пройшли дебати Байдена та Трампа — наживо з США

Text

13:00 Втрата десанту Росії у Вовчанську та заяви Орбана про Закарпаття — ефір Новини.LIVE

Text

11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

Text

10:58 Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

Text

09:49 Українські приватні компанії можуть отримувати кредити на встановлення електростанцій

Київський політехнічний інститут збільшив вартість навчання на аспірантурі, щоб відсіяти ухилянтів. Водночас Кабінет міністрів призначив нового голову Державної служби з надзвичайних ситуацій, ним став Андрій Даник.

Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини"

Головні новини 28 червня

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  • Україна сьогодні відзначає День Конституції

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Також ми писали, що російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано чотири поверхи.

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28 червня 2024
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23:55 Затримання та доставлення військовозобов'язаних до ТЦК — які є три нові підстави

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23:26 Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки

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