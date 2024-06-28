День Конституції України та чи піднімуть тарифи на газ восени — головні новини 28 червня

Київський політехнічний інститут збільшив вартість навчання на аспірантурі, щоб відсіяти ухилянтів. Водночас Кабінет міністрів призначив нового голову Державної служби з надзвичайних ситуацій, ним став Андрій Даник.
Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини".
Головні новини 28 червня
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Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.
Також ми писали, що російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано чотири поверхи.