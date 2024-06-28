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День Конституции Украины и поднимут ли тарифы на газ осенью — главные новости 28 июня

День Конституции Украины и поднимут ли тарифы на газ осенью — главные новости 28 июня

28 июня 2024 г. 23:26

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23:26 День Конституции Украины и поднимут ли тарифы на газ осенью — главные новости 28 июня

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18:17 Нардеп рассказала, сколько в Украине ветеранов

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18:14 Пограничники сообщили жуткое количество погибших мужчин, которые утонули в Тисе

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17:50 Соглашение по безопасности Украины с ЕС и итоги дебатов Трампа и Байдена — эфир Новини.LIVE

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13:00Как прошли дебаты Байдена и Трампа — вживую из США

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13:00 Потеря десанта России в Волчанске и заявления Орбана о Закарпатье — эфир Новини.LIVE

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11:30 Верховная Рада планирует повысить тарифы на газ и электроэнергию уже осенью, что известно

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10:58 Помощь Украине — почему Запад не может предоставлять больше оружия

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09:49 Украинские частные компании могут получать кредиты на установку электростанций

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09:49 Военный Кирилл Верес ответил, сколько девушек в батальоне К-2 и чем они лучше парней

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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23:26 День Конституции Украины и поднимут ли тарифы на газ осенью — главные новости 28 июня

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18:17 Нардеп рассказала, сколько в Украине ветеранов

Text

18:14 Пограничники сообщили жуткое количество погибших мужчин, которые утонули в Тисе

Text

17:50 Соглашение по безопасности Украины с ЕС и итоги дебатов Трампа и Байдена — эфир Новини.LIVE

Text

13:00 Как прошли дебаты Байдена и Трампа — вживую из США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Потеря десанта России в Волчанске и заявления Орбана о Закарпатье — эфир Новини.LIVE

Text

11:30 Верховная Рада планирует повысить тарифы на газ и электроэнергию уже осенью, что известно

Text

10:58 Помощь Украине — почему Запад не может предоставлять больше оружия

Text

09:49 Украинские частные компании могут получать кредиты на установку электростанций

Text

09:49 Военный Кирилл Верес ответил, сколько девушек в батальоне К-2 и чем они лучше парней

Киевский политехнический институт увеличил стоимость обучения на аспирантуре, чтобы отсеять уклонистов. В то же время Кабинет министров назначил нового председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, им стал Андрей Даник.

Обо всем этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".

Главные новости 28 июня

  • Нардепы предлагают поднять зарплаты своим помощникам
  • Из Тисы достали уже сорок утопающих
  • Будут ли поднимать тарифы на газ этой осенью
  • Украина сегодня отмечает День Конституции

Напомним, из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. В их числе заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Также мы писали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Вражеская ракета попала в жилую многоэтажку, в результате чего разрушены четыре этажа.

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23:05 НБУ и банки пересмотрели цены на валюту — детали изменений

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:54 В Днепре снова возросло количество пострадавших от российского удара

22:45 В Украине повысились цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра

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18:14 Пограничники сообщили жуткое количество погибших мужчин, которые утонули в Тисе

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17:50 Соглашение по безопасности Украины с ЕС и итоги дебатов Трампа и Байдена — эфир Новини.LIVE

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13:00 Как прошли дебаты Байдена и Трампа — вживую из США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Потеря десанта России в Волчанске и заявления Орбана о Закарпатье — эфир Новини.LIVE

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11:30 Верховная Рада планирует повысить тарифы на газ и электроэнергию уже осенью, что известно

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10:58 Помощь Украине — почему Запад не может предоставлять больше оружия

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09:49 Украинские частные компании могут получать кредиты на установку электростанций

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09:49 Военный Кирилл Верес ответил, сколько девушек в батальоне К-2 и чем они лучше парней