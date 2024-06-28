День Конституции Украины и поднимут ли тарифы на газ осенью — главные новости 28 июня

Киевский политехнический институт увеличил стоимость обучения на аспирантуре, чтобы отсеять уклонистов. В то же время Кабинет министров назначил нового председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, им стал Андрей Даник.
Обо всем этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".
Главные новости 28 июня
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Напомним, из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. В их числе заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.
Также мы писали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Вражеская ракета попала в жилую многоэтажку, в результате чего разрушены четыре этажа.