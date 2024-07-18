Демченко розповів про стан здоров'я прикордонників, яких повернули з ворожого полона

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про стан прикордонників, які були звільнені з полону. Він зазначив, що вони виснажені, мають велику втрату ваги та супутні захворювання.
Про це Демченко розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 18 липня.
Стан звільнених з полону прикордонників
Демченко зазначив, що вдалося повернути п'ятьох військовослужбовців різних підрозділів ДПСУ. Двоє з них потрапили в полон у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Інші — у 2023 році.
"Загалом за весь час обмінів вже більше 380 прикордонників вдалося звільнити з російського полону", — зазначив Демченко.
На звільнених з ворожого полону українців чекає медичний огляд та реабілітація, адже всі вони мають погіршений стан здоров’я.
Ми писали, що вчора відбувся обмін полоненими, в результаті якого з російського полону додому прибули 95 українських захисників. Серед них військові Збройних сил України, бійці Національної гвардії та прикордонники.
Зазначимо, що попередній обмін полоненими відбувся 25 червня. Тоді Україні вдалося повернути з російського полону 90 військових.