Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о состоянии пограничников, освобожденных из плена. Он отметил, что они истощены, имеют большую потерю веса и сопутствующие заболевания.

Об этом Демченко рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 18 июля.

Состояние освобожденных из плена пограничников

Демченко отметил, что удалось вернуть пятерых военнослужащих разных подразделений ГНСУ. Двое из них попали в плен в первые дни полномасштабного вторжения России. Другие – в 2023 году.

"В общей сложности за все время обменов уже более 380 пограничников удалось освободить из российского плена", — отметил Демченко.

Освобожденных из вражеского плена украинцев ждет медицинское обследование и реабилитация, ведь все они имеют ухудшенное состояние здоровья.

Мы писали, что вчера состоялся обмен пленными, в результате которого из российского плена домой прибыли 95 украинских защитников. В их числе военные Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии и пограничники.

Отметим, что предварительный обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных.