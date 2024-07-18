Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена arrow
Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

18 июля 2024 г. 15:21

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Text

14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

Text

13:33 Самовольное оставление части без наказания — военный психолог предупредил о последствиях

Text

13:05 ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

Text

11:49 Военный психолог Козинчук заявил, что на фронте были приказы сохранять позиции любой ценой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

Text

07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
Text

19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

Text

18:37 Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Text

14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

Text

13:33 Самовольное оставление части без наказания — военный психолог предупредил о последствиях

Text

13:05 ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

Text

11:49 Военный психолог Козинчук заявил, что на фронте были приказы сохранять позиции любой ценой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

Text

07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
Text

19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

Text

18:37 Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о состоянии пограничников, освобожденных из плена. Он отметил, что они истощены, имеют большую потерю веса и сопутствующие заболевания.

Об этом Демченко рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 18 июля.

Состояние освобожденных из плена пограничников

Демченко отметил, что удалось вернуть пятерых военнослужащих разных подразделений ГНСУ. Двое из них попали в плен в первые дни полномасштабного вторжения России. Другие – в 2023 году.

"В общей сложности за все время обменов уже более 380 пограничников удалось освободить из российского плена", — отметил Демченко.

Освобожденных из вражеского плена украинцев ждет медицинское обследование и реабилитация, ведь все они имеют ухудшенное состояние здоровья.

Мы писали, что вчера состоялся обмен пленными, в результате которого из российского плена домой прибыли 95 украинских защитников. В их числе военные Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии и пограничники.

Отметим, что предварительный обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

15:46 Урсулу фон дер Ляен переизбрали главой Еврокомиссии — что это значит для Украины

15:40 В Украине нужно официально оформлять аренду недвижимости — какие штрафы ждут нарушителей

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

15:27 Центр Одессы остался без воды — произошла авария

Text

15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:19 Зеленский озвучил стратегию победы над Путиным

15:14 На Винничине двое мужчин украли у знакомого карту банка и потратили средства — как их наказал суд

14:58 В Украине арестовали имущество доверенного лица Януковича более чем на 1 миллиард гривен

14:57 Штраф за несвоевременное обновление данных военнообязанными будет появляться в Дії

14:48 Голова рыбы, арбуз и черви — стендапер Данил Повар прогулялся по лестнице смерти в Одессе

15:46 Урсулу фон дер Ляен переизбрали главой Еврокомиссии — что это значит для Украины

15:40 В Украине нужно официально оформлять аренду недвижимости — какие штрафы ждут нарушителей

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

15:27 Центр Одессы остался без воды — произошла авария

15:19 Зеленский озвучил стратегию победы над Путиным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:14 На Винничине двое мужчин украли у знакомого карту банка и потратили средства — как их наказал суд

14:58 В Украине арестовали имущество доверенного лица Януковича более чем на 1 миллиард гривен

14:57 Штраф за несвоевременное обновление данных военнообязанными будет появляться в Дії

14:48 Голова рыбы, арбуз и черви — стендапер Данил Повар прогулялся по лестнице смерти в Одессе

14:32 Единый тариф на распределение электроэнергии может навредить Украине — кому это выгодно

20:02 Военный учет — как обновляют данные в Одессе

06:40 В Украине растут цены на цветные металлы — сколько стоит 1 кг меди в июле

06:30 В Украине пошли вверх цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в июле

05:54 Что происходит на рынке труда в Украине в июне — где ветеранам платят по 210 тысяч гривен

16 июля 2024
Эксклюзив

19:23 Военная элита страны — как в Одессе готовят морских пехотинцев

Эксклюзив

12:45 Очереди в ЦНАП — как во Львове обновляют данные военнообязанные

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в середине июля

Новость с видео

06:10 Так ли страшен дефолт — три сценария для Украины

05:54 Рынок труда в Украине в июле — где людям с инвалидностью платят самые большие зарплаты

15 июля 2024

19:33 Новые платежки за свет — насколько шокированы одесситы

Text

15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Text

14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

Text

13:33 Самовольное оставление части без наказания — военный психолог предупредил о последствиях

Text

13:05 ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

Text

11:49 Военный психолог Козинчук заявил, что на фронте были приказы сохранять позиции любой ценой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

Text

07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
Text

19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

Text

18:37 Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады