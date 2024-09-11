Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 11 вересня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо наслідки дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Також прокоментуємо, що значать для України спільні навчання Китаю та Росії.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Дебати Трампа і Гарріс: основні заяви кандидатів;

Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України;

Росія за участю Китаю почала навчання ВМФ у двох океанах та трьох морях;

Крим повинен бути повернутий Україні, — Ердоган;

Скандал із побиттям військового у Смілі: затриманий перепросив перед українцями.

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), колишній президент Київської школи економіки Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета;

генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" у 2019-2022 Сергій Макогон;

аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;

народний депутат України від ''Слуги народу'' Олег Дунда;

американський політтехнолог та політолог Джейсон Джей Смарт.