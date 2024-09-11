Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 11 вересня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо наслідки дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Також прокоментуємо, що значать для України спільні навчання Китаю та Росії.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- Дебати Трампа і Гарріс: основні заяви кандидатів;
- Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України;
- Росія за участю Китаю почала навчання ВМФ у двох океанах та трьох морях;
- Крим повинен бути повернутий Україні, — Ердоган;
- Скандал із побиттям військового у Смілі: затриманий перепросив перед українцями.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), колишній президент Київської школи економіки Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета;
- генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" у 2019-2022 Сергій Макогон;
- аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
- народний депутат України від ''Слуги народу'' Олег Дунда;
- американський політтехнолог та політолог Джейсон Джей Смарт.