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Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

11 вересня 2024 р. 18:07

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18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

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17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

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14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

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13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

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13:00"Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

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12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

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08:00Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
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23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

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18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

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17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 11 вересня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо наслідки дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Також прокоментуємо, що значать для України спільні навчання Китаю та Росії.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • Дебати Трампа і Гарріс: основні заяви кандидатів;
  • Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України;
  • Росія за участю Китаю почала навчання ВМФ у двох океанах та трьох морях;
  • Крим повинен бути повернутий Україні, — Ердоган;
  • Скандал із побиттям військового у Смілі: затриманий перепросив перед українцями.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), колишній президент Київської школи економіки Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета;
  • генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" у 2019-2022 Сергій Макогон;
  • аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
  • народний депутат України від ''Слуги народу'' Олег Дунда;
  • американський політтехнолог та політолог Джейсон Джей Смарт.

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19:10 Тиждень після наймасштабнішого удару по Львову — який стан постраждалих

Ексклюзив

19:04 Зеленський повідомив, коли повинен бути представлений план перемоги України

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:44 Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем — про що говорили

18:38 Світоліна достроково завершила сезон — українка вже не могла продовжувати грати

Ексклюзив

18:34 Зеленський пояснив, чому виникають труднощі з поверненням кримських татар з полону

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13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

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13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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