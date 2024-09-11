Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 11 сентября, в эфире Вечер.LIVE обсудим последствия дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Также прокомментируем, что значат для Украины совместные учения Китая и России.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

Дебаты Трампа и Харрис: основные заявления кандидатов;

Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину;

Россия с участием Китая начала обучение ВМФ в двух океанах и трех морях;

Крым должен быть возвращен Украине, — Эрдоган;

Скандал с избиением военного в Смеле: задержанный извинился перед украинцами.

Гости сегодняшнего эфира:

член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;

украинский менеджер-экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS), бывший президент Киевской школы экономики Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета;

генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" в 2019-2022 году Сергей Макогон;

аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;

народный депутат Украины от ''Слуги народа'' Олег Дунда;

американский политтехнолог и политолог Джейсон Джей Смарт.