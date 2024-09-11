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Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

11 сентября 2024 г. 18:07

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18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

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17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

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14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

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13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

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13:00"Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

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12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

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08:00Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
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23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

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18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

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17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Text

13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

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12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

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08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
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23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

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18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

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17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 11 сентября, в эфире Вечер.LIVE обсудим последствия дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Также прокомментируем, что значат для Украины совместные учения Китая и России.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • Дебаты Трампа и Харрис: основные заявления кандидатов;
  • Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину;
  • Россия с участием Китая начала обучение ВМФ в двух океанах и трех морях;
  • Крым должен быть возвращен Украине, — Эрдоган;
  • Скандал с избиением военного в Смеле: задержанный извинился перед украинцами.

Гости сегодняшнего эфира:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;
  • украинский менеджер-экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS), бывший президент Киевской школы экономики Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета;
  • генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" в 2019-2022 году Сергей Макогон;
  • аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
  • народный депутат Украины от ''Слуги народа'' Олег Дунда;
  • американский политтехнолог и политолог Джейсон Джей Смарт.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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