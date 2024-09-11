Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 11 сентября, в эфире Вечер.LIVE обсудим последствия дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Также прокомментируем, что значат для Украины совместные учения Китая и России.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодняшний день богат важными событиями:
- Дебаты Трампа и Харрис: основные заявления кандидатов;
- Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину;
- Россия с участием Китая начала обучение ВМФ в двух океанах и трех морях;
- Крым должен быть возвращен Украине, — Эрдоган;
- Скандал с избиением военного в Смеле: задержанный извинился перед украинцами.
Гости сегодняшнего эфира:
- член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;
- украинский менеджер-экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS), бывший президент Киевской школы экономики Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета;
- генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" в 2019-2022 году Сергей Макогон;
- аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
- народный депутат Украины от ''Слуги народа'' Олег Дунда;
- американский политтехнолог и политолог Джейсон Джей Смарт.