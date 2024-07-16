Дацик з 3-ї штурмової про втрати, жорсткий бій з росіянами та війну дронів — ексклюзив Новини.LIVE

Легендарний військовий з Третьої штурмової бригади Владислав Дацький в ексклюзивному інтервʼю журналістці Новини.LIVE Христині Луцик розповів про ситуацію на фронті та нестачу снарядів.

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Про що інтерв'ю

Окрім ситуації з поставкою боєприпасів, військовий розповів про сучасні проблеми в тилу і на лінії фронту.

Також він підняв тему медійності у військовій сфері, повідомив про те, що тригерить українських захисників.

З інтерв'ю українці також дізнаються, як відбувається війна дронів на полі бою, а також які російські підрозділи є найбоєздатнішими.

Нагадаємо, боєць Третьої штурмової бригади з позивним "Істок" заявив, що мобілізовувати до лав Збройних сил України треба з 21 року. Свою думку він підкріпив переконанням, що війна — це справа молодих.

Також ми писали, що бійці тактичного з'єднання Сухопутних військ ЗСУ Третьої штурмової бригади від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну від загарбників. Для цього всі військові проходять тренування на полігонах.