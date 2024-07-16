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Дацик з 3-ї штурмової про втрати, жорсткий бій з росіянами та війну дронів — ексклюзив Новини.LIVE

Дацик з 3-ї штурмової про втрати, жорсткий бій з росіянами та війну дронів — ексклюзив Новини.LIVE

16 липня 2024 р. 22:11

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22:11 Дацик з 3-ї штурмової про втрати, жорсткий бій з росіянами та війну дронів — ексклюзив Новини.LIVE

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22:11 Дацик з 3-ї штурмової про втрати, жорсткий бій з росіянами та війну дронів — ексклюзив Новини.LIVE

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17:58 Орбан просить допомогти Путіну та нова загроза від США — ефір Вечір.LIVE

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16:10 Штрафи за неоновлення даних — адвокат пояснив, чи законні вони

Text

14:12 Камельчук вказав на суттєві недоліки у процедурі ВЛК

Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

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Text

13:00 Запрошення Росії на переговори та скандал у ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:55 Кордон з Молдовою та Румунією — лідер за кількістю спроб нелегального перетину

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09:25 Прикордонники можуть застосовувати зброю для самозахисту — Демченко про інцидент на Одещині

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Легендарний військовий з Третьої штурмової бригади Владислав Дацький в ексклюзивному інтервʼю журналістці Новини.LIVE Христині Луцик розповів про ситуацію на фронті та нестачу снарядів.

Подивитися інтерв'ю можна за посиланням.

Про що інтерв'ю

Окрім ситуації з поставкою боєприпасів, військовий розповів про сучасні проблеми в тилу і на лінії фронту.

Також він підняв тему медійності у військовій сфері, повідомив про те, що тригерить українських захисників.

З інтерв'ю українці також дізнаються, як відбувається війна дронів на полі бою, а також які російські підрозділи є найбоєздатнішими.

Нагадаємо, боєць Третьої штурмової бригади з позивним "Істок" заявив, що мобілізовувати до лав Збройних сил України треба з 21 року. Свою думку він підкріпив переконанням, що війна — це справа молодих.

Також ми писали, що бійці тактичного з'єднання Сухопутних військ ЗСУ Третьої штурмової бригади від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну від загарбників. Для цього всі військові проходять тренування на полігонах.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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