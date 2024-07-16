Дацик из 3-й штурмовой о потерях, жестоком бое с россиянами и войну дронов — эксклюзив Новини.LIVE

Легендарный военный из Третьей штурмовой бригады Владислав Дацкий в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Кристине Луцик рассказал о ситуации на фронте и нехватке снарядов.

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О чем интервью

Кроме ситуации с поставкой боеприпасов, военный рассказал о современных проблемах в тылу и на линии фронта.

Также он поднял тему медийности в военной сфере, сообщил о том, что триггерит украинских защитников.

Из интервью украинцы также узнают, как происходит война дронов на поле боя, а также какие российские подразделения наиболее боеспособны.

Напомним, боец Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" заявил, что мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины нужно с 21 года. Свое мнение он подкрепил убеждением, что война – это дело молодых.

Также мы писали, что бойцы тактического соединения Сухопутных войск ВСУ Третьей штурмовой бригады с самого начала полномасштабного вторжения защищают Украину от захватчиков. Для этого все военные проходят тренировки на полигонах.