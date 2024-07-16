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Дацик из 3-й штурмовой о потерях, жестоком бое с россиянами и войну дронов — эксклюзив Новини.LIVE

Дацик из 3-й штурмовой о потерях, жестоком бое с россиянами и войну дронов — эксклюзив Новини.LIVE

16 июля 2024 г. 22:11

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22:11 Дацик из 3-й штурмовой о потерях, жестоком бое с россиянами и войну дронов — эксклюзив Новини.LIVE

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16:10 Штрафы за необновление данных — адвокат объяснил, законны ли они

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14:12 Камельчук указал на существенные недостатки в процедуре ВВК

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13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

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13:00 Приглашение России на переговоры и скандал в ВСУ — эфир День.LIVE

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12:55 Граница с Молдовой и Румынией — лидер по количеству попыток нелегального пересечения

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09:25 Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

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Легендарный военный из Третьей штурмовой бригады Владислав Дацкий в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Кристине Луцик рассказал о ситуации на фронте и нехватке снарядов.

Посмотреть интервью можно по ссылке .

О чем интервью

Кроме ситуации с поставкой боеприпасов, военный рассказал о современных проблемах в тылу и на линии фронта.

Также он поднял тему медийности в военной сфере, сообщил о том, что триггерит украинских защитников.

Из интервью украинцы также узнают, как происходит война дронов на поле боя, а также какие российские подразделения наиболее боеспособны.

Напомним, боец Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" заявил, что мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины нужно с 21 года. Свое мнение он подкрепил убеждением, что война – это дело молодых.

Также мы писали, что бойцы тактического соединения Сухопутных войск ВСУ Третьей штурмовой бригады с самого начала полномасштабного вторжения защищают Украину от захватчиков. Для этого все военные проходят тренировки на полигонах.

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20:58 В центре Львова мужчина пытался себя поджечь — как он объяснил свои действия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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