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Чи можна купити паспорти ЄС та хто їх продає — розслідування Наша справа

Чи можна купити паспорти ЄС та хто їх продає — розслідування Наша справа

26 липня 2024 р. 20:41

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17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

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17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Чоловіки вже протягом кількох місяців стикаються з труднощами в отриманні своїх українських документів за кордоном. Зростає число наших співвітчизників, які шукають різні способи для отримання паспорта Європейського Союзу.

Про це та не тільки в проєкті розслідувань "Наша справа".

Паспорти ЄС для українців

Все більше громадян, які перебувають за кордоном, намагаються отримати паспорт Європейського Союзу в різні способи. Наразі громадянство Європейського союзу можна отримати як законним шляхом, так і через купівлю за велику суму грошей. Журналісти дізналися скільки коштує паспорт ЄС та яким чином його можна отримати?

Як відомо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якою повістки вручають усім військовозобов'язаним. Призвати до лав ЗСУ можуть і тих осіб, хто має подвійне громадянство.

Нагадаємо, що чоловіки з подвійним громадянством відтепер не зможуть відмовитися від українського паспорта з-за кордону. Для цього їм потрібно буде їхати в Україну. 

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20:19 Генерал-майор ЗСУ назвав три складові перемоги України

20:03 Стало відомо, чому зросли ціни на соняшник

20:00 Бронювання від призову — стали відомі нововведення

19:48 Зеленський вважає, що Росія буде штовхати вперед війська КНДР

19:46 Зеленський пояснив, що чекає у полоні на солдатів КНДР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:29 У Полтаві пролунали вибухи — що відомо

19:15 Чи скасує Зеленський перехід на літній час — заява Стефанчука

19:14 На Личаківському кладовищі у Львові розпочалися поминальні дні

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17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

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12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

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