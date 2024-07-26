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Можно ли купить паспорта ЕС и кто их продает — расследование Наша справа

Можно ли купить паспорта ЕС и кто их продает — расследование Наша справа

26 июля 2024 г. 20:41

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13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

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12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

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Мужчины уже несколько месяцев сталкиваются с трудностями в получении своих украинских документов за рубежом. Растет число наших соотечественников, которые ищут разные способы получения паспорта Европейского Союза.

Об этом и не только в проекте расследований "Наша справа".

Паспорта ЕС для украинцев

Все больше граждан, находящихся за границей, пытаются получить паспорт Европейского Союза разными способами. Гражданство Европейского союза можно получить как законным путем, так и через покупку за большую сумму денег. Журналисты узнали, сколько стоит паспорт ЕС и каким образом его можно получить?

Как известно, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой повестки вручают всем военнообязанным. Призвать в ряды ВСУ могут и тех, кто имеет двойное гражданство.

Напомним, что мужчины с двойным гражданством отныне не смогут отказаться от украинского паспорта из-за границы. Для этого им нужно будет ехать в Украину.

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19:46 Зеленский объяснил, что ждет в плену солдат КНДР

19:29 В Полтаве раздались взрывы — что известно

19:15 Отменит ли Зеленский переход на летнее время — мнение Стефанчука

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:14 На Лычаковском кладбище во Львове начались поминальные дни

19:11 Переселенцы на Одесчине могут получить 14 тыс. грн — условия

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17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре