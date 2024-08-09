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Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

09 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

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22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

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18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

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18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

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17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

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17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про перебіг бойових дій у Курській області та реакцію на них президента Росії Володимира Путіна. Також обговоримо, які можливості має Китай щодо закінчення війни в Україні.

Подивитися ефір можна о 08:00 за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про запуск додатку Армія+ для військових, який Президент України Володимир Зеленський презентував напередодні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • директор Інституту світової політики Євген Магда;
  • народний депутат України від партії "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;
  • доктор філософії з політології, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко;
  • народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс.

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08:30 Які медалі розіграють сьогодні — розклад змагань чотирнадцятого дня Олімпіади-2024

08:30 Військовий квиток можуть визнати недійсним — чому це може трапитися і що робити

08:24 Литва оновить правила для українських біженців з 1 вересня — що зміниться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:24 ЗСУ мінусували понад тисячу окупантів та 49 артсистем — Генштаб назвав свіжі втрати Росії

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