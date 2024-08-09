Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про перебіг бойових дій у Курській області та реакцію на них президента Росії Володимира Путіна. Також обговоримо, які можливості має Китай щодо закінчення війни в Україні.
Подивитися ефір можна о 08:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також поговоримо про запуск додатку Армія+ для військових, який Президент України Володимир Зеленський презентував напередодні.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- директор Інституту світової політики Євген Магда;
- народний депутат України від партії "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;
- доктор філософії з політології, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко;
- народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс.