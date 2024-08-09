Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о ходе боевых действий в Курской области и реакции на них президента России Владимира Путина. Также обсудим, какие возможности есть у Китая для завершения войны в Украине.

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим о запуске приложения Армия+ для военных, которое Президент Украины Владимир Зеленский презентовал накануне.

Гости сегодняшнего эфира:

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

политический эксперт Дмитрий Васильев;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

директор Института мировой политики Евгений Магда;

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;

главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис.