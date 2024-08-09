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Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

9 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
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22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

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21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

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20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

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19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

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18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

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18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

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18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

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17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о ходе боевых действий в Курской области  и реакции на них президента России Владимира Путина. Также обсудим, какие возможности есть у Китая для завершения войны в Украине.

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим о запуске приложения Армия+ для военных, которое Президент Украины Владимир Зеленский презентовал накануне.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • директор Института мировой политики Евгений Магда;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

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07:57 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

07:21 Отказался от боевой повестки — как суд наказал военнообязанного

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