Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, що передбачає "плана перемоги" президента Володимира Зеленського та наслідки потужних повеней для країн Європи.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

Черговий удар російських загарбників по Харкову;

Новий напад на Дональда Трампа;

Що передбачає "план перемоги" Зеленського?;

Буданов вважає, що росіяни хочуть завершити війну до 2026 року;

Європа потерпає від повенів.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

народний депутат України, Слуга Народу, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

офіцер ЗСУ, Керівник БФ Мир і Ко Мирослав Гай.