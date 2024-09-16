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Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2024 р. 08:00

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08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
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18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

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17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
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18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

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17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
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23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

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22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

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20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

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17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

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17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

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17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, що передбачає "плана перемоги" президента Володимира Зеленського та наслідки потужних повеней для країн Європи.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

  • Черговий удар російських загарбників по Харкову;
  • Новий напад на Дональда Трампа;
  • Що передбачає "план перемоги" Зеленського?;
  • Буданов вважає, що росіяни хочуть завершити війну до 2026 року;
  • Європа потерпає від повенів.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук; 
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • народний депутат України, Слуга Народу, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко; 
  • журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець; 
  • офіцер ЗСУ, Керівник БФ Мир і Ко Мирослав Гай.

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09:14 Подарунок від окупантів — до берегів Одещини знову винесло міну

09:05 Долар та євро знову зростають, а злотий закріпився на одному рівні — курс валют на сьогодні

09:01 Право на відпустку під час війни — що змінилося для українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:58 Нічна атака на Україну — сили ППО знищили понад пів сотні ударних дронів

08:56 Замах на Дональда Трампа — ФБР затримало підозрюваного

08:40 Росіяни заявили про атаку на Бєлгород — в місті палає житловий будинок та авто

08:30 Хто з офіцерів запасу отримає відстрочку від мобілізації — перелік підстав

08:26 В Україні зросли тарифи на послуги ЖКГ на 18,5% — дані Держстату

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08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

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18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

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17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР