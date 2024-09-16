Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, що передбачає "плана перемоги" президента Володимира Зеленського та наслідки потужних повеней для країн Європи.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:
- Черговий удар російських загарбників по Харкову;
- Новий напад на Дональда Трампа;
- Що передбачає "план перемоги" Зеленського?;
- Буданов вважає, що росіяни хочуть завершити війну до 2026 року;
- Європа потерпає від повенів.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- народний депутат України, Слуга Народу, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
- адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
- журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
- офіцер ЗСУ, Керівник БФ Мир і Ко Мирослав Гай.