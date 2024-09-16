Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, что предполагает "план победы" президента Владимира Зеленского и последствия мощных наводнений для стран Европы.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

Очередной удар российских захватчиков по Харькову;

Новое нападение на Дональда Трампа;

Что предполагает "план победы" Зеленского?;

Буданов считает, что россияне хотят завершить войну к 2026 году;

Европа страдает от наводнений.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

народный депутат Украины, Слуга Народа, Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

офицер ВСУ, Руководитель БФ Мир и Ко Мирослав Гай.