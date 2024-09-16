Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, что предполагает "план победы" президента Владимира Зеленского и последствия мощных наводнений для стран Европы.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:
- Очередной удар российских захватчиков по Харькову;
- Новое нападение на Дональда Трампа;
- Что предполагает "план победы" Зеленского?;
- Буданов считает, что россияне хотят завершить войну к 2026 году;
- Европа страдает от наводнений.
Гости сегодняшнего эфира:
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- народный депутат Украины, Слуга Народа, Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
- народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
- адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
- журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
- офицер ВСУ, Руководитель БФ Мир и Ко Мирослав Гай.