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Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
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18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

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17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
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18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

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17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
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23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

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22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

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20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

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17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

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17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
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18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

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17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

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17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, что предполагает "план победы" президента Владимира Зеленского и последствия мощных наводнений для стран Европы.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • Очередной удар российских захватчиков по Харькову;
  • Новое нападение на Дональда Трампа;
  • Что предполагает "план победы" Зеленского?;
  • Буданов считает, что россияне хотят завершить войну к 2026 году;
  • Европа страдает от наводнений.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • народный депутат Украины, Слуга Народа, Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • офицер ВСУ, Руководитель БФ Мир и Ко Мирослав Гай.

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08:56 Покушение на Дональда Трампа — ФБР задержало подозреваемого

08:40 Россияне заявили об атаке на Белгород — в городе пылает жилой дом и авто

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 Кто из офицеров запаса получит отсрочку от мобилизации — список оснований

08:26 В Украине выросли тарифы на услуги ЖКХ на 18,5% — данные Госстата

08:21 Оккупанты в восьмой раз за сентябрь атаковали Киев — в КГВА раскрыли детали

08:20 У ядерной базы США зафиксировали НЛО, — Daily Mail

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23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

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22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

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20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

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