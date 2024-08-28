Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Народний депутат Володимир Крейденко розповів, хто відповідає за будівництво дороги у Дружківці Донецької області, що за 20 км від фронту. За його словами, відповідальність лише на місцевій владі.

Про це Володимир Крейденко сказав в ефірі День.LIVE у середу, 28 серпня.

Будівництво дороги біля фронту

Крейденко зазначив, що Верховна Рада не має впливу на такі проєкти будівництва.

За його словами, комітет з питань транспорту та інфраструктури займається загальнодержавними питаннями. Зокрема, йдеться про аеропорти та залізниці, а не автодороги на місцях.