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Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

28 серпня 2024 р. 15:27

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15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

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14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

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13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

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08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

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Народний депутат Володимир Крейденко розповів, хто відповідає за будівництво дороги у Дружківці Донецької області, що за 20 км від фронту. За його словами, відповідальність лише на місцевій владі.

Про це Володимир Крейденко сказав в ефірі День.LIVE у середу, 28 серпня.

Будівництво дороги біля фронту

Крейденко зазначив, що Верховна Рада не має впливу на такі проєкти будівництва.

За його словами, комітет з питань транспорту та інфраструктури займається загальнодержавними питаннями. Зокрема, йдеться про аеропорти та залізниці, а не автодороги на місцях.

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16:09 Конференція освітян у Києві — Кличко повідомив деталі нового навчального року

16:06 Спецслужби Франції намагалися зламати Telegram — яку інформацію шукали

15:57 Українці можуть платити 2,16 грн за світло — коли діє такий тариф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:53 В мерії Одеси кадрові зміни — хто буде представляти місто на міжнародній арені

15:44 У ДПСУ показали, як прикордонники рознесли вогневі позиції окупантів на Запоріжжі

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15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

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14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

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