Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Народный депутат Владимир Крейденко рассказал, кто отвечает за строительство дороги в Дружковке Донецкой области, что в 20 км от фронта. По его словам, ответственность только на местных властях.

Об этом Владимир Крейденко сказал в эфире День.LIVE в среду, 28 августа.

Строительство дороги у фронта

Крейденко отметил, что Верховная Рада не оказывает влияния на такие проекты строительства.

По его словам, комитет по транспорту и инфраструктуре занимается общегосударственными вопросами. В частности, речь идет об аэропортах и железных дорогах, а не автодорогах на местах.