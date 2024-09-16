Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член Комітету Ради з питань економічного розвитку Галина Янченко, нардеп Михайло Цимбалюк, політолог-міжнародник Антон Кучухідзе, політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський, а також капітан першого рангу Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Табах Юрій Гаррі. Зокрема, вони прокоментують заяву очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про плани Кремля.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять збільшення чисельності російської армії, плани Кремля завершити війну до кінця 2025 року та виступ Президента України Володимир Зеленського на Генасамблеї ООН 25 вересня.

Вони також прокоментують відсутність дозволу від США на удари далекобійною зброєю углиб території РФ та замах на Трампа.