Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечер.LIVE стали член Комитета Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко, нардеп Михаил Цимбалюк, политолог-международник Антон Кучухидзе, политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский, а также капитан первого ранга Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Табах Юрий Гарри. В частности, они прокомментируют заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о планах Кремля.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят увеличение численности российской армии, планы Кремля завершить войну до конца 2025 года и выступление Президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 25 сентября.

Они также прокомментируют отсутствие разрешения от США на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ и покушение на Трампа.