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Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

16 сентября 2024 г. 17:44

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17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

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13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

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12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

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12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

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08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

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18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

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18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

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17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

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08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

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18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

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17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

Гостями эфира Вечер.LIVE стали член Комитета Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко, нардеп Михаил Цимбалюк, политолог-международник Антон Кучухидзе, политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский, а также капитан первого ранга Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Табах Юрий Гарри. В частности, они прокомментируют заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о планах Кремля. 

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят увеличение численности российской армии, планы Кремля завершить войну до конца 2025 года и выступление Президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 25 сентября.

Они также прокомментируют отсутствие разрешения от США на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ и покушение на Трампа.

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17:53 В Харькове горит лес — Терехов сообщил, как изменится движение транспорта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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