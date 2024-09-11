Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Народний депутат Сергій Євтушок заявив, що випадки побиття військових в Україні непоодинокі, просто їм бракує такого суспільного розголосу, як от інциденту в Смілі. Він розкритикував місцеві правоохоронні органи у Смілі, які, на його думку, неадекватно відреагували на інцидент.

Про це Сергій Євтушок висловився в ефірі Ранок.LIVE 11 вересня.

На військових нерідко нападають

Сергій Євтушок заявив, що не всі випадки побиття військових мають такий великий розголос, як напад у Смілі. Він додав, що таких випадків дуже багато. Окрім того, нардеп звинуватив правоохоронців у Смілі у тому, що вони покривають нападника на військового.

"Таких випадків дуже багато, на жаль, вони не знаходять суспільного резонансу, як цей випадок (побиття у Смілі. — ред.) до прикладу. Схоже, що прикупив він там місцеву поліцію так пристойно, раз вони не реагують на його порушення законодавства. Я додам, що ще працює комісія в парламенті, тимчасово спеціальна комісія, яка вивчає можливі неправомірні дії будь-яких органів або будь-яких осіб стосовно ветеранів війни. Так ці комісії будуть теж розглядати цей випадок", — заявив Євтушок.

Нагадаємо, що поліція вже затримала підозрюваного в побитті військового у Смілі на Черкащині. Проти чоловіка порушили кримінальні провадження за чотирма статтями.