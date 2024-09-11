Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что случаи избиения военных в Украине не единичны, просто им не хватает такой общественной огласки, как инцидента в Смеле. Он подверг критике местные правоохранительные органы в Смеле , которые, по его мнению, неадекватно отреагировали на инцидент.

Об этом Сергей Евтушок высказался в эфире "Ранок.LIVE" 11 сентября.

На военных нередко нападают

Сергей Евтушок заявил, что не все случаи избиения военных имеют такую большую огласку, как нападение в Смеле. Он добавил, что таких случаев очень много. Кроме того, нардеп обвинил стражей порядка в Смеле в том, что они покрывают нападающего на военного.

"Таких случаев очень много, к сожалению, они не находят общественного резонанса, как этот случай (избиение в Смеле. — ред.) к примеру. Похоже, что прикупил он там местную полицию так прилично, раз они не реагируют на его нарушение законодательства. Я добавлю, что еще работает комиссия в парламенте, временно специальная комиссия, которая изучает возможные неправомерные действия любых органов или любых лиц по отношению к ветеранам войны. Так эти комиссии будут тоже рассматривать этот случай", — заявил Евтушок.

Напомним, что полиция уже задержала подозреваемого в избиении военного в Смеле Черкасской области. Против мужчины возбудили уголовные производства по четырем статьям.