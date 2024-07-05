Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 5 липня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками поговоримо про бої за Часів Яр. Також спрогнозуємо наслідки візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ранковому ефірі Новини.LIVE поговоримо про перебіг боїв за Часів Яр. Окрім того, проаналізуємо звернення президента Володимир Зеленського та візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії, головний редактор Infopost.media Віталій Дячук;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
- політолог-міжнародник Сергій Толстов;
- член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
- керівник Асоціації професійних управляючих нерухомістю Анатолій Топал;
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва заявив, що його країна буде допомагати Україні.
Раніше ми писали, що мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр Донецької області більше не доцільно утримувати. Сили оборони відійшли на більш захищені позиції.