Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 5 липня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками поговоримо про бої за Часів Яр. Також спрогнозуємо наслідки візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ранковому ефірі Новини.LIVE поговоримо про перебіг боїв за Часів Яр. Окрім того, проаналізуємо звернення президента Володимир Зеленського та візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви.

Гості сьогоднішнього ефіру:

аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії, головний редактор Infopost.media Віталій Дячук;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

політолог-міжнародник Сергій Толстов;

член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;

керівник Асоціації професійних управляючих нерухомістю Анатолій Топал;

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва заявив, що його країна буде допомагати Україні.

Раніше ми писали, що мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр Донецької області більше не доцільно утримувати. Сили оборони відійшли на більш захищені позиції.