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Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

05 липня 2024 р. 07:45

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07:45 Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

Text

21:54 ЗСУ утримують фронт, незважаючи на семиразову перевагу ворога, — Дикий

Text

21:46 Політик назвав причину масового закриття ФОПів в Україні

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21:40 Виїзд за кордон родичів столичних чиновників та протест у Ворохті — головні новини 4 липня

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21:02 Під час параду в США українка показала 12 прапорів, які створив військовополонений-азовець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Сьогодні, 5 липня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками поговоримо про бої за Часів Яр. Також спрогнозуємо наслідки візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ранковому ефірі Новини.LIVE поговоримо про перебіг боїв за Часів Яр. Окрім того, проаналізуємо звернення президента Володимир Зеленського та візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії, головний редактор Infopost.media Віталій Дячук;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • політолог-міжнародник Сергій Толстов;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
  • керівник Асоціації професійних управляючих нерухомістю Анатолій Топал;
  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва заявив, що його країна буде допомагати Україні.

Раніше ми писали, що мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр Донецької області більше не доцільно утримувати. Сили оборони відійшли на більш захищені позиції.

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07:38 Житлові пільги по-новому — хто і як може подавати спрощену заяву

07:37 Словаччина може збільшити постачання електроенергії Україні — Reuters

07:25 Ухилився від мобілізації і не прийшов до ТЦК — у Львові засудили студента

07:24 На Київщині вночі лунали вибухи — кілька будівель зазнали пошкоджень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:58 Подоляк спрогнозував майбутнє РФ після закінчення війни в Україні

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07:45 Бої за Чаcів Яр та візит Орбана до Москви — ефір Ранок.LIVE

4 липня 2024
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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:32 Як українці святкують День незалежності у США — репортаж Новини.LIVE

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20:06 Українських військових судять за зберігання наркотиків — Павліченко назвав цифри

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16:36 В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі