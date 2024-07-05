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Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

5 июля 2024 г. 7:45

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07:45 Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

4 июля 2024
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07:45 Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

4 июля 2024
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23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

Text

21:54 ВСУ удерживают фронт, несмотря на семикратное преимущество врага, — Дикий

Text

21:46 Политик назвал причину массового закрытия ФЛП в Украине

Text

21:40 Выезд за границу родственников столичных чиновников и протест в Ворохте — главные новости 4 июля

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21:02 Во время парада в США украинка показала 12 флагов, созданных военнопленным-азовцем

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20:32 Как украинцы отмечают День независимости в США — репортаж Новини.LIVE

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Сегодня, 5 июля, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим о боях в Часовом Яру. Также спрогнозируем последствия визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в утреннем эфире Новини.LIVE поговорим о ходе боев в Часовом Яру. Кроме того, проанализируем обращение президента Владимира Зеленского и визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Гости сегодняшнего эфира:

  • аналитик Института центральноевропейской стратегии, главный редактор Infopost.media Виталий Дячук;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • политолог-международник Сергей Толстов;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
  • руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал;
  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутри перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев заявил, что его страна будет помогать Украине.

Ранее мы писали, что микрорайон "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области больше не целесообразно содержать. Силы обороны отошли в более защищенные позиции.

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