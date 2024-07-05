Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 5 июля, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим о боях в Часовом Яру. Также спрогнозируем последствия визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в утреннем эфире Новини.LIVE поговорим о ходе боев в Часовом Яру. Кроме того, проанализируем обращение президента Владимира Зеленского и визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Гости сегодняшнего эфира:

аналитик Института центральноевропейской стратегии, главный редактор Infopost.media Виталий Дячук;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

политолог-международник Сергей Толстов;

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;

руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал;

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутри перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев заявил, что его страна будет помогать Украине.

Ранее мы писали, что микрорайон "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области больше не целесообразно содержать. Силы обороны отошли в более защищенные позиции.