Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 5 июля, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим о боях в Часовом Яру. Также спрогнозируем последствия визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в утреннем эфире Новини.LIVE поговорим о ходе боев в Часовом Яру. Кроме того, проанализируем обращение президента Владимира Зеленского и визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.
Гости сегодняшнего эфира:
- аналитик Института центральноевропейской стратегии, главный редактор Infopost.media Виталий Дячук;
- председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- политолог-международник Сергей Толстов;
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
- руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал;
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутри перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев заявил, что его страна будет помогать Украине.
Ранее мы писали, что микрорайон "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области больше не целесообразно содержать. Силы обороны отошли в более защищенные позиции.