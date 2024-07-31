Борги за комуналку стрімко зросли — експерт назвав суму, яку винні українці

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що борги за комунальні послуги в Україні вже перевищили 200 мільярдів гривень. Він зазначив, що зростання тарифів відбулося майже без збільшення доходів.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у середу, 31 липня.

Борги за комунальні послуги

Попенко підкреслив, що зростання тарифів на житлово-комунальні та енергетичні послуги відбувалося майже без відповідного збільшення доходів, що стало причиною стрімкого зростання загальної суми боргу. Він зазначив, що реальна кількість боржників значно перевищує дані, представлені на платформі "Опендатабот".

"Опендатабот" подає цифри тільки тих проваджень, які зараз є у виконавчій службі. Більше половини судових справ у судах — це справи, які мали відношення до заборгованості за житлово-комунальні послуги", — заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Нагадаємо, що українці за час повномасштабної війни суттєво накопичили боргів за житлово-комунальні послуги. За даними Єдиного реєстру боржників, їх побільшало на третину.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський дав відповідь на електронну петицію, в якій українці просили скасувати підвищення цін на електроенергію під час війни. Глава держави дав низку розпоряджень.