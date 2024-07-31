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Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

31 июля 2024 г. 18:03

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18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

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16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

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14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

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12:38 Военный назвал сценарий, который сможет улучшить ситуацию на фронте в Донецкой области

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12:12 Военный назвал главную цель оккупантов в Донецкой области

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11:13 Шаманов объяснил, почему новости о взрывах в неофициальных пабликах недостоверны

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что долги за коммунальные услуги в Украине уже превысили 200 миллиардов гривен. Он отметил, что рост тарифов произошел почти без увеличения доходов.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в среду, 31 июля.

Долги за коммунальные услуги

Попенко подчеркнул, что рост тарифов на жилищно-коммунальные и энергетические услуги происходил почти без соответствующего увеличения доходов, что явилось причиной стремительного роста общей суммы долга. Он отметил, что реальное количество должников значительно превышает данные, представленные на платформе "Опендатабот".

"Опендатабот" представляет цифры только тех производств, которые сейчас есть в исполнительной службе. Более половины судебных дел в судах – это дела, которые имели отношение к задолженности за жилищно-коммунальные услуги", – заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Напомним, что украинцы за время полномасштабной войны существенно накопили долгов за жилищно-коммунальные услуги. По данным Единого реестра должников, их увеличилось на треть.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой украинцы просили отменить повышение цен на электроэнергию во время войны. Глава государства дал ряд распоряжений.

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