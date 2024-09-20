Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE 20 вересня стануть військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, політолог Петро Олещук, юрист-міжнародник Роман Єделєв, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, президент Українського союзу промисловців і підприємців, міністр економіки України (2007 р.) Анатолій Кінах, полковник запасу Генштабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов, нардеп від фракції "Батьківщина", секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Переглянути ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE, трансляція розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 20 вересня

Ведучі Віталій Прудиус та Ольга Волкова обговорять із запрошеними експертами в ефірі російські бомбардування КАБами Сум, вихід нардепа Юрія Камельчука з "Слуги народу" та Ізраїльсько-Ліванську війну.