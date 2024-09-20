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Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

20 вересня 2024 р. 08:00

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08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

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Гостями ефіру Ранок.LIVE 20 вересня стануть військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, політолог Петро Олещук, юрист-міжнародник Роман Єделєв, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, президент Українського союзу промисловців і підприємців, міністр економіки України (2007 р.) Анатолій Кінах, полковник запасу Генштабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов, нардеп від фракції "Батьківщина", секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Переглянути ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE, трансляція розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 20 вересня

Ведучі Віталій Прудиус та Ольга Волкова обговорять із запрошеними експертами в ефірі російські бомбардування КАБами Сум, вихід нардепа Юрія Камельчука з "Слуги народу" та Ізраїльсько-Ліванську війну.

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08:11 На Львівщині сталася пожежа через падіння уламків БпЛА — в ДСНС показали наслідки

08:05 В Україні ініціювали створення третього національного турніру

08:02 На Львівщині судили чоловіка, який після отримання повістки поскаржився у ДБР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Українським бійцям виплатять по 45 тис. грн — де доступна допомога

07:49 У Підмосков'ї пожежа на складі — вогонь охопив понад 5000 квадратних метрів

07:34 Киянам радять обмежити прогулянки на відкритому повітрі та зачинити вікна — що сталося

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22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

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19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

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17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

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09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

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22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні