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Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

20 сентября 2024 г. 8:00

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17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

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10:38Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

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09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

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08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

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08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2024
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22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

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Гостями эфира Ранок.LIVE 20 сентября станут военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев, политолог Петр Олещук, юрист-международник Роман Еделев, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей 2007 г.) Анатолий Кинах, полковник запаса Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, нардеп от фракции "Батькивщина", секретарь комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. 

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE , трансляция начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 20 сентября

Ведущие Виталий Прудиус и Ольга Волкова обсудят с приглашенными экспертами в эфире российские бомбардировки КАБами Сум, выход нардепа Юрия Камельчука из "Слуги народа" и Израильско-Ливанскую войну.

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08:41 В Украину приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

08:35 Маркевич не понимает, что произошло с Судаковым

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:34 Финпомощь на оплату коммуналки — где и кто из украинцев может получить

08:33 В Пентагоне заявили, что оставшиеся 5,8 млрд дол. в помощь Украине будут использованы

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