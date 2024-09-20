Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE 20 сентября станут военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев, политолог Петр Олещук, юрист-международник Роман Еделев, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей 2007 г.) Анатолий Кинах, полковник запаса Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, нардеп от фракции "Батькивщина", секретарь комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE , трансляция начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 20 сентября

Ведущие Виталий Прудиус и Ольга Волкова обсудят с приглашенными экспертами в эфире российские бомбардировки КАБами Сум, выход нардепа Юрия Камельчука из "Слуги народа" и Израильско-Ливанскую войну.