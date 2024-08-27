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Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

27 серпня 2024 р. 09:35

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09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

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08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

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15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

Text

09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Text

08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2024
Text

22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

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14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

В Україні серед влади тривають дискусії щодо доцільності заборони месенджера Telegram, засновником і керівником якого є росіянин Павло Дуров. Зокрема, месенджер вважають небезпечним для суверенітету України та військових операцій Збройних сил України фронті. Українські бійці також виступають за заборону месенджера в Україні.

Про це заявив голова підкомітету ВРУ з питань прав людини Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

Військові хочуть заборони Telegram в Україні

За словами Руслана Горбенка, росіяни активно використовують Telegram для просування власних наративів та спекуляцій.

"Більшість військових, якщо взяти там командний склад, то абсолютна більшість за заборону телеграма під час війни. Тому що, по перше цей, контент використовує ворог, по друге, в тому числі є дуже багато каналів, які підбурюють, дають ІПСО в Україні, які дуже сильно заважають нашим військовим вести в тому числі якісь військові дії", — висловився нардеп.

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09:56 Масована атака на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

09:53 Де "червоні лінії" Росії — екскомандир Азову відреагував на масований обстріл України

09:52 Ціна підскочила на 42% — в Україні дорожчає літня ягода

09:49 Бійці 92-ї ОШБр уразили дроном російський Град, який обстрілював Харківщину

09:46 Росіяни готові до обстрілів з Чорного моря — скільки  ракетоносіїв загрожує Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:35 Захисники відбили 60 штурмів на Покровському напрямку — ранкове зведення Генштабу

09:32 Атаки могли б ослабити оборону Харкова — правоохоронці викрили російську коригувальницю

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09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Text

08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

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22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

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15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

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14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас