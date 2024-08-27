Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

В Україні серед влади тривають дискусії щодо доцільності заборони месенджера Telegram, засновником і керівником якого є росіянин Павло Дуров. Зокрема, месенджер вважають небезпечним для суверенітету України та військових операцій Збройних сил України фронті. Українські бійці також виступають за заборону месенджера в Україні.

Про це заявив голова підкомітету ВРУ з питань прав людини Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

Військові хочуть заборони Telegram в Україні

За словами Руслана Горбенка, росіяни активно використовують Telegram для просування власних наративів та спекуляцій.

"Більшість військових, якщо взяти там командний склад, то абсолютна більшість за заборону телеграма під час війни. Тому що, по перше цей, контент використовує ворог, по друге, в тому числі є дуже багато каналів, які підбурюють, дають ІПСО в Україні, які дуже сильно заважають нашим військовим вести в тому числі якісь військові дії", — висловився нардеп.