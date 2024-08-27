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Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

27 августа 2024 г. 9:35

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08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

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22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

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21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

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17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

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15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

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14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

В Украине среди властей продолжаются дискуссии о целесообразности запрета мессенджера Telegram, основателем и руководителем которого является россиянин Павел Дуров. В частности, мессенджер считают опасным для суверенитета Украины и военных операций Вооруженных сил Украины на фронте. Украинские бойцы также выступают за запрет мессенджера в Украине.

Об этом заявил глава подкомитета ВРУ по правам человека Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE.

Военные хотят запрета Telegram в Украине

По словам Руслана Горбенко, россияне активно используют Telegram для продвижения собственных нарративов и спекуляций.

"Большинство военных, если взять там командный состав, то абсолютное большинство за запрет телеграмма во время войны. Потому что, во-первых этот, контент использует враг , во вторых, в том числе есть очень много подстрекательских каналов, дают ИПСО в Украине, которые очень сильно мешают нашим военным вести, в том числе, какие-то военные действия", — высказался нардеп.

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09:15 Россияне применили комбинированную атаку на столицу — в КМВА предупредили об угрозе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:05 Евро заметно подорожал, а за ним потянулись доллар и злотый — курс валют на сегодня

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