Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

В Украине среди властей продолжаются дискуссии о целесообразности запрета мессенджера Telegram, основателем и руководителем которого является россиянин Павел Дуров. В частности, мессенджер считают опасным для суверенитета Украины и военных операций Вооруженных сил Украины на фронте. Украинские бойцы также выступают за запрет мессенджера в Украине.

Об этом заявил глава подкомитета ВРУ по правам человека Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE.

Военные хотят запрета Telegram в Украине

По словам Руслана Горбенко, россияне активно используют Telegram для продвижения собственных нарративов и спекуляций.

"Большинство военных, если взять там командный состав, то абсолютное большинство за запрет телеграмма во время войны. Потому что, во-первых этот, контент использует враг , во вторых, в том числе есть очень много подстрекательских каналов, дают ИПСО в Украине, которые очень сильно мешают нашим военным вести, в том числе, какие-то военные действия", — высказался нардеп.