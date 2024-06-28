Безпекова угода України з ЄС та підсумки дебатів Трампа й Байдена — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п'ятницю, 28 червня, привітали українців з Днем конституції. Водночас президентка Словенії Наташа Пірц Мусар відвідала Київ.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий аналітик Денис Попович;
- експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв;
- польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять:
- Зеленський та Сирський звернулися до українців у День Конституції;
- президентка Словенії Наташа Пірц Мусар відвідала Київ;
- росіяни, ймовірно, втратили під Вовчанськом елітну десантну бригаду;
- Україна та Європейський Союз підписали десятирічну безпекову угоду;
- підсумки дебатів Трампа та Байдена.
Раніше ми писали, що президентка Словенії під час візиту до Києва заявила про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 5 млн євро. Кошти спрямують на гуманітарні потреби.
Крім того, видання Forbes писало, що під час бойових дій під Вовчанськом окупанти, ймовірно, втратили цілу повітряно-десантну бригаду.