Безпекова угода України з ЄС та підсумки дебатів Трампа й Байдена — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п'ятницю, 28 червня, привітали українців з Днем конституції. Водночас президентка Словенії Наташа Пірц Мусар відвідала Київ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий аналітик Денис Попович;

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять:

Зеленський та Сирський звернулися до українців у День Конституції;

президентка Словенії Наташа Пірц Мусар відвідала Київ;

росіяни, ймовірно, втратили під Вовчанськом елітну десантну бригаду;

Україна та Європейський Союз підписали десятирічну безпекову угоду;

підсумки дебатів Трампа та Байдена.

Раніше ми писали, що президентка Словенії під час візиту до Києва заявила про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 5 млн євро. Кошти спрямують на гуманітарні потреби.

Крім того, видання Forbes писало, що під час бойових дій під Вовчанськом окупанти, ймовірно, втратили цілу повітряно-десантну бригаду.