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Безпекова угода України з ЄС та підсумки дебатів Трампа й Байдена — ефір Новини.LIVE

Безпекова угода України з ЄС та підсумки дебатів Трампа й Байдена — ефір Новини.LIVE

28 червня 2024 р. 17:50

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18:17 Нардепка розповіла, скільки в Україні ветеранів

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18:14 Прикордонники повідомили моторошну кількість загиблих чоловіків, які втонули в Тисі

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17:50 Безпекова угода України з ЄС та підсумки дебатів Трампа й Байдена — ефір Новини.LIVE

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13:00 Як пройшли дебати Байдена та Трампа — наживо з США

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13:00 Втрата десанту Росії у Вовчанську та заяви Орбана про Закарпаття — ефір Новини.LIVE

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11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

Text

10:58 Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

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09:49 Українські приватні компанії можуть отримувати кредити на встановлення електростанцій

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09:49 Військовий Кирило Верес відповів, скільки дівчат в батальйоні К-2 та чим вони кращі за хлопців

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08:00 Дебати Байдена і Трампа та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п'ятницю, 28 червня, привітали українців з Днем конституції. Водночас президентка Словенії Наташа Пірц Мусар відвідала Київ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий аналітик Денис Попович;
  • експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв;
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять:

  • Зеленський та Сирський звернулися до українців у День Конституції;
  • президентка Словенії Наташа Пірц Мусар відвідала Київ;
  • росіяни, ймовірно, втратили під Вовчанськом елітну десантну бригаду;
  • Україна та Європейський Союз підписали десятирічну безпекову угоду;
  • підсумки дебатів Трампа та Байдена.

Раніше ми писали, що президентка Словенії під час візиту до Києва заявила про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 5 млн євро. Кошти спрямують на гуманітарні потреби.

Крім того, видання Forbes писало, що під час бойових дій під Вовчанськом окупанти, ймовірно, втратили цілу повітряно-десантну бригаду.

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17:40 Росіяни вдарили по Харківській області авіабомбами — є поранені

17:36 Приватизація в Україні — Коваль поділився деталями щодо успіху аукціонів у різних областях

17:33 Україна щорічно отримуватиме 60 млрд доларів від західних партнерів — на що виділяють кошти

17:25 Україна отримає інформацію про рахунки своїх громадян за кордоном — стало відомо, коли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

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10:58 Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

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09:49 Українські приватні компанії можуть отримувати кредити на встановлення електростанцій

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09:49 Військовий Кирило Верес відповів, скільки дівчат в батальйоні К-2 та чим вони кращі за хлопців

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