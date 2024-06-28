Соглашение по безопасности Украины с ЕС и итоги дебатов Трампа и Байдена — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 28 июня, поздравили украинцев с Днем конституции. В то же время президент Словении Наташа Пирц Мусар посетила Киев.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVEв 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новости.LIVE стали:

военный аналитик Денис Попович;

эксперт Совета внешней политики "Українська призма" Александр Краев;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят:

Зеленский и Сырский обратились к украинцам в День Конституции;

президент Словении Наташа Пирц Мусар посетила Киев;

россияне, вероятно, потеряли под Волчанском элитную десантную бригаду;

Украина и Европейский Союз подписали десятилетнее соглашение о безопасности;

итоги дебатов Трампа и Байдена.

Ранее мы писали, что президент Словении во время визита в Киев заявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 5 млн евро. Средства будут направлены на гуманитарные нужды.

Кроме того, издание Forbes писало, что во время боевых действий под Волчанском оккупанты, вероятно, потеряли целую воздушно-десантную бригаду.