Соглашение по безопасности Украины с ЕС и итоги дебатов Трампа и Байдена — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 28 июня, поздравили украинцев с Днем конституции. В то же время президент Словении Наташа Пирц Мусар посетила Киев.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVEв 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новости.LIVE стали:
- военный аналитик Денис Попович;
- эксперт Совета внешней политики "Українська призма" Александр Краев;
- польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят:
- Зеленский и Сырский обратились к украинцам в День Конституции;
- президент Словении Наташа Пирц Мусар посетила Киев;
- россияне, вероятно, потеряли под Волчанском элитную десантную бригаду;
- Украина и Европейский Союз подписали десятилетнее соглашение о безопасности;
- итоги дебатов Трампа и Байдена.
Ранее мы писали, что президент Словении во время визита в Киев заявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 5 млн евро. Средства будут направлены на гуманитарные нужды.
Кроме того, издание Forbes писало, что во время боевых действий под Волчанском оккупанты, вероятно, потеряли целую воздушно-десантную бригаду.