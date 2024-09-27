Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

У Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція після російської ракетної атаки по місту 27 вересня. У Криворізькій РВА зробили припущення, яка саме це була ракета.

Про це в ефірі День.LIVE висловився начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Чим Росія могла вдарити по Кривому Розі

Очільник РВА заявив, що Росія, найімовірніше атакувала місто балістичною ракетою, оскільки інший вид зброї не дістав би до меж регіону.

Також він повідомив, що від ракетної атаки зараз перебуває у лікарні двоє постраждалих. Відомо про одну загиблу людину. Триває рятувально-пошукова операція, оскільки під завалами можуть перебувати ще троє осіб.

Наразі вся необхідна техніка і служби працюють задля ліквідації наслідків атаки. На місцях розгорнуті штаби для допомоги постраждалим.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпропетровській ОВА заявили, що з-під завалів у Кривому Розі витягли тіло жінки. А прокуратура показала фото зруйнованих будівель у місті.