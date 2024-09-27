Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

В Кривом Роге идет поисково-спасательная операция после российской ракетной атаки по городу 27 сентября. В Криворожской РВА сделали предположение, какая именно это была ракета.

Об этом в эфире День.LIVE высказался начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Чем Россия могла ударить по Кривому Рогу

Глава РВА заявил, что Россия, скорее всего, атаковала город баллистической ракетой, поскольку другой вид оружия не достал бы до пределов региона.

Также он сообщил, что от ракетной атаки сейчас находятся в больнице двое пострадавших. Известно об одном погибшем человеке. Продолжается спасательно-поисковая операция, поскольку под завалами могут находиться еще три человека.

В настоящее время вся необходимая техника и службы работают по ликвидации последствий атаки. На местах развернутые штабы для помощи пострадавшим.

Напомним, недавно в Днепропетровской ОВА заявили, что из-под завалов в Кривом Роге вытащили тело женщины. А прокуратура показала фото разрушенных построек в городе.