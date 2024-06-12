Жорстокі бої під Бахмутом і бойові будні бригади ДПСУ "Помста" — ексклюзив Новини.LIVE

Кореспондентка Новини.LIVE Христина Луцик побувала на Бахмутському напрямку Донецької області. Вона на власні очі побачила бойову роботу бригади Гвардії наступу Державної прикордонної служби України "Помста", які крок за кроком визволяють Україну від російських загарбників.

Подивитися відео можна за посиланням.

Боротьба на Бахмутському напрямку

На одній з найгарячіших ділянок фронту кореспондентка Новини.LIVE на власны очы побачила, як працюють військові, знищуючи російських загарбників.

Вона на власні очі побачила, якою є ситуація на фронті та розповіла про неї та про багато інших цікавих історій з буднів захисників підрозділу "Помста".

Також ми повідомляли, що українські прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів. Внаслідок успішної роботи було ліквідовано чотирьох росіян, ще один отримав поранення.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута.