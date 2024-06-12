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Жорстокі бої під Бахмутом і бойові будні бригади ДПСУ "Помста" — ексклюзив Новини.LIVE

Жорстокі бої під Бахмутом і бойові будні бригади ДПСУ "Помста" — ексклюзив Новини.LIVE

12 червня 2024 р. 22:16

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22:16 Жорстокі бої під Бахмутом і бойові будні бригади ДПСУ "Помста" — ексклюзив Новини.LIVE

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22:16 Жорстокі бої під Бахмутом і бойові будні бригади ДПСУ "Помста" — ексклюзив Новини.LIVE

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21:37 Нардеп заявив, що медикам необхідно в першу чергу надати бронь

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20:10 Дмитрук прокоментував бійку між ТЦК та медиками швидкої допомоги в Одесі

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19:34 У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

Text

18:56 Російські полонені розповіли, чи було в них завдання не брати українських військових в полон

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Text

17:54 Саміт миру у Швейцарії та зникнення 9-річної українки в Німеччині — ефір Вечір.LIVE

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14:12 Нардеп пояснив, як проходитиме підготовка до осінньо-зимового періоду в енергетиці

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Кореспондентка Новини.LIVE Христина Луцик побувала на Бахмутському напрямку Донецької області. Вона на власні очі побачила бойову роботу бригади Гвардії наступу Державної прикордонної служби України "Помста", які крок за кроком визволяють Україну від російських загарбників.

Подивитися відео можна за посиланням.

Боротьба на Бахмутському напрямку

На одній з найгарячіших ділянок фронту кореспондентка Новини.LIVE на власны очы побачила, як працюють військові, знищуючи російських загарбників.

Вона на власні очі побачила, якою є ситуація на фронті та розповіла про неї та про багато інших цікавих історій з буднів захисників підрозділу "Помста".

Також ми повідомляли, що українські прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів. Внаслідок успішної роботи було ліквідовано чотирьох росіян, ще один отримав поранення.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута.

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21:19 На Харківщині окупанти будують укріплення біля Вовчанська — DeepState

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:10 Лікарка розповіла, як часто медики приїздять до ТЦК через побиття військовозобов'язаних

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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