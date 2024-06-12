Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

Корреспондент Новини.LIVE Кристина Луцик побывала на Бахмутском направлении Донецкой области. Она воочию увидела боевую работу бригады Гвардии наступления Государственной пограничной службы Украины "Помста", которые шаг за шагом освобождают Украину от российских захватчиков.

Посмотреть видео можно по ссылке.

Борьба на Бахмутском направлении

На одном из самых горячих участков фронта корреспондентка Новини.LIVE собственными глазами увидела, как работают военные, уничтожая российских захватчиков.

Она собственными глазами увидела, какова ситуация на фронте и рассказала о ней и о многих других интересных историй из будней защитников подразделения "Помста".

Также мы сообщали, что украинские пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов. В результате успешной работы были ликвидированы четыре россиянина, еще один получил ранения.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута.