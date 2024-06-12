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Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

12 июня 2024 г. 22:16

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22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

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21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

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20:10 Дмитрук прокомментировал потасовку между ТЦК и медиками скорой помощи в Одессе

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19:34 У военнопленных России спросили, чем отличается Вторая мировая от войны в Украине — видео

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18:56 Российские пленные рассказали, была ли у них задача не брать украинских военных в плен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Корреспондент Новини.LIVE Кристина Луцик побывала на Бахмутском направлении Донецкой области. Она воочию увидела боевую работу бригады Гвардии наступления Государственной пограничной службы Украины "Помста", которые шаг за шагом освобождают Украину от российских захватчиков.

Посмотреть видео можно по ссылке.

Борьба на Бахмутском направлении

На одном из самых горячих участков фронта корреспондентка Новини.LIVE собственными глазами увидела, как работают военные, уничтожая российских захватчиков.

Она собственными глазами увидела, какова ситуация на фронте и рассказала о ней и о многих других интересных историй из будней защитников подразделения "Помста".

Также мы сообщали, что украинские пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов. В результате успешной работы были ликвидированы четыре россиянина, еще один получил ранения.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута.

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22:03 Московская биржа остановила торговлю долларом и евро — причина

21:23 Экономическое бронирование в Украине — адвокат указал на "дыры" в законе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:19 На Харьковщине оккупанты строят укрепление возле Волчанска — DeepState

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17:54 Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

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14:12 Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике

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