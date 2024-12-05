Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

Російські окупанти змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України й зараз націлились на підстанції. Через це експерти розглядають декілька сценаріїв, за якими будуть впроваджені віялові відключення по Україні.

Про це в ексклюзивному коментарі Новинам.LIVE заявила генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко.

Який найгірший та найпозитивніший сценарій відключення світла

За її словами, якщо обстріли посиляться, можливо буде збільшення кількості годин без світла. Подібно до липня цього року, можна очікувати до 8-10 годин відключень на день, що буде важче переносити через холод.

Але все ж таки Олена Лапенко сподівається, що в найближчі місяці можна очікувати 2-3 години відключень, і це найкращий сценарій на зиму.

"Зараз ми маємо 4-5 годин відключень поспіль і це один з позитивних сценаріїв на цю зиму. Тому що зараз в Україні помірна температура і не дуже холодно, не -15...-20 градусів", — каже експерт.

Вон додала, що зараз пошкоджена не тільки системи генерації енергії, а саме мережа Укренерго. Якщо вдасться відновити всі мережеві елементи, які зараз заважають видавати потужність, тоді відключення можна буде скоротити.

Раніше ми писали, що цьогоріч тарифи на електроенергію підвищили майже на 64%. Тепер тариф для більшості громадян становить 4,32 грн/кВт-год, але деякі споживачі платять значно менше.

Також ми розповідали, що громадянам, які ще не встигли оформити субсидію, варто поспішати. З 1 грудня набудуть чинності зміни до порядку нарахування розміру виплат, які суттєво вплинуть на розмір допомоги.