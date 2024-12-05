Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

Российские оккупанты изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины и сейчас нацелились на подстанции. Поэтому эксперты рассматривают несколько сценариев, по которым будут внедрены веерные отключения по Украине.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новинам.LIVE заявила генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко.

Какой самый плохой и положительный сценарий отключения света

По ее словам, если обстрелы усилятся, возможно увеличение количества часов без света. Подобно июлю этого года, можно ожидать до 8-10 часов отключений в день, что будет труднее переносить из-за холода.

Но все же Елена Лапенко надеется, что в ближайшие месяцы можно ожидать 2-3 часа отключений, и это самый лучший сценарий на зиму.

"Сейчас мы имеем 4-5 часов отключений подряд и это один из положительных сценариев на эту зиму. Потому что сейчас в Украине умеренная температура и не очень холодно, не -15...-20 градусов", — говорит эксперт.

Она добавила, что сейчас повреждена не только системы генерации энергии, а именно сеть Укрэнерго. Если удастся восстановить все сетевые элементы, мешающие сейчас выдавать мощность, тогда отключения можно будет сократить.

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