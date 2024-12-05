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Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

5 декабря 2024 г. 1:14

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01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
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21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

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20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

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19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

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16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

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13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

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Российские оккупанты изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины и сейчас нацелились на подстанции. Поэтому эксперты рассматривают несколько сценариев, по которым будут внедрены веерные отключения по Украине.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новинам.LIVE заявила генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко.

Какой самый плохой и положительный сценарий отключения света

По ее словам, если обстрелы усилятся, возможно увеличение количества часов без света. Подобно июлю этого года, можно ожидать до 8-10 часов отключений в день, что будет труднее переносить из-за холода.

Но все же Елена Лапенко надеется, что в ближайшие месяцы можно ожидать 2-3 часа отключений, и это самый лучший сценарий на зиму.

"Сейчас мы имеем 4-5 часов отключений подряд и это один из положительных сценариев на эту зиму. Потому что сейчас в Украине умеренная температура и не очень холодно, не -15...-20 градусов", — говорит эксперт.

Она добавила, что сейчас повреждена не только системы генерации энергии, а именно сеть Укрэнерго. Если удастся восстановить все сетевые элементы, мешающие сейчас выдавать мощность, тогда отключения можно будет сократить.

Ранее мы писали, что тарифы на электроэнергию в этом году повысили почти на 64%. Теперь тариф для большинства граждан составляет 4,32 грн/кВт-ч, но некоторые потребители платят гораздо меньше.

Также мы рассказывали, что гражданам, еще не успевшим оформить субсидию, стоит спешить. С 1 декабря вступят в силу изменения в порядок начисления размера выплат, которые существенно повлияют на размер пособия.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
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21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

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16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

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08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

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08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE