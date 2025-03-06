Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Благодійний фонд MK Foundation передав 20 автівок Третій штурмовій бригаді (3-я ОШБр). Невдовзі ці "залізні коні" працюватимуть на Сході в підрозділах БпЛА.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

20 автівок для Третьої штурмової бригади

Бійці Третьої штурмової наголошують, що авто на фронті — це, на жаль, "розхідний матеріал", тож такий транспорт необхідний постійно.

"Ці буси нам дуже допомагають у наших логістичних питаннях. Загалом це багатоцільова та досить надійна техніка", — кажуть військові.

Загалом за час повномасштабної війни організація Максима Кріппи MK Foundation передала військовим вже 159 мікроавтобусів.

Також ми писали, що у листопаді 2024 року благодійний фонд MK Foundation передав 50 фургонів Збройним силам України (ЗСУ).

Крім того, фонд українського інвестора Максима Кріппи MK Foundation передав сучасні реанімобілі Національному науковому центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.