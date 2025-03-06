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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06 березня 2025 р. 23:39

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23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Text

16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

Text

15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Text

11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

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Благодійний фонд MK Foundation передав 20 автівок Третій штурмовій бригаді (3-я ОШБр). Невдовзі ці "залізні коні" працюватимуть на Сході в підрозділах БпЛА.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

20 автівок для Третьої штурмової бригади

Бійці Третьої штурмової наголошують, що авто на фронті — це, на жаль, "розхідний матеріал", тож такий транспорт необхідний постійно.

"Ці буси нам дуже допомагають у наших логістичних питаннях. Загалом це багатоцільова та досить надійна техніка", — кажуть військові.

Загалом за час повномасштабної війни організація Максима Кріппи MK Foundation передала військовим вже 159 мікроавтобусів.

Також ми писали, що у листопаді 2024 року благодійний фонд MK Foundation передав 50 фургонів Збройним силам України (ЗСУ).

Крім того, фонд українського інвестора Максима Кріппи MK Foundation передав сучасні реанімобілі Національному науковому центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.

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00:24 У Полтаві пролунали вибухи — що відомо про обстріл

00:11 Вечеря Лінива невістка — це так смачно, що можна готувати щодня

6 березня 2025

23:59 Ребров викликав на матч з Бельгією резервіста Шахтаря

23:57 Трамп хоче відмовитись від захисту союзників по НАТО

23:48 Українці "розжились" тисячами одиниць трофейної зброї

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23:32 На Київщині чутно вибухи — коментар ОВА

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Text

16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

Text

15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Text

11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

Text

08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

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