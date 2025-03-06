Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Благотворительный фонд MK Foundation передал 20 автомобилей Третьей штурмовой бригаде (3-я ОШБр). Вскоре эти "железные кони" будут работать на Востоке в подразделениях БпЛА.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

20 автомобилей для Третьей штурмовой бригады

Бойцы Третьей штурмовой отмечают, что авто на фронте — это, к сожалению, "расходный материал", поэтому такой транспорт необходим постоянно.

"Эти бусы нам очень помогают в наших логистических вопросах. В целом это многоцелевая и достаточно надежная техника", — говорят военные.

Всего за время полномасштабной войны организация Максима Криппы MK Foundation передала военным уже 159 микроавтобусов.

Также мы писали, что в ноябре 2024 года благотворительный фонд MK Foundation передал 50 фургонов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Кроме того, фонд украинского инвестора Максима Криппы MK Foundation передал современные реанимобили Национальному научному центру хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова.