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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

6 марта 2025 г. 23:39

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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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Благотворительный фонд MK Foundation передал 20 автомобилей Третьей штурмовой бригаде (3-я ОШБр). Вскоре эти "железные кони" будут работать на Востоке в подразделениях БпЛА.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

20 автомобилей для Третьей штурмовой бригады

Бойцы Третьей штурмовой отмечают, что авто на фронте — это, к сожалению, "расходный материал", поэтому такой транспорт необходим постоянно.

"Эти бусы нам очень помогают в наших логистических вопросах. В целом это многоцелевая и достаточно надежная техника", — говорят военные.

Всего за время полномасштабной войны организация Максима Криппы MK Foundation передала военным уже 159 микроавтобусов.

Также мы писали, что в ноябре 2024 года благотворительный фонд MK Foundation передал 50 фургонов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Кроме того, фонд украинского инвестора Максима Криппы MK Foundation передал современные реанимобили Национальному научному центру хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова.

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01:08 Украинцы возвращаются — из какой страны самый большой отток

Срочная новость

00:57 РФ подняла в воздух бомбардировщики Ту-95 — возможны пуски ракет

00:33 Трамп выдвинул условия НАТО — может остаться без защиты США

00:30 Кто может стать на учет в ТЦК из-за рубежа

Срочная новость

00:24 В Полтаве прогремели взрывы — что известно об обстреле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Text

16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Text

15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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