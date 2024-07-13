Судовий позов дешевше, ніж штраф від ТЦК — нардеп про нюанси оновлення даних

В Україні закінчується відведений термін для оновлення військовозобов'язаними даних у ТЦК та СП. Влада не планує його продовжувати, незважаючи на великі черги у Центрах комплектування.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко в ефірі День.LIVE.

Судових позовів побільшає

За словами нардепа, судових позовів проти ТЦК буде більше, бо це дешевше, аніж штраф за неоновлення даних.

Федієнко зазначив, що Центри комплектування не справляються з тим напливом людей, які вирішили оновити дані в останній момент, а Комітет не планує продовжувати терміни.

"Жодна постанова від інституту не має права трактувати по-іншому закон. Це повинні бути зміни до діючого закону. Такою ініціативою може бути або міністри, або хтось з народних депутатів України", — сказав народний депутат.

Також він додав, що отримував навіть рішення суду військовозобов’язаного, де суд прийняв рішення в сторону позивача.

Раніше ми повідомляли, що у Києві за кілька днів до завершення терміну оновлення особистих даних військовозобов'язаними можна побачити великі черги з чоловіків біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому вони скаржаться на збої у роботі електронної черги.

Також під київськими центрами з надання адміністративних послуг утворилися велетенські черги з чоловіків. Хтось приходить вже втретє, а комусь щастить із першого разу.