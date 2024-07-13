Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

В Украине истекает отведенный срок для обновления военнообязанными данных в ТЦК и СП. Власти не планируют его продолжать, несмотря на большие очереди в Центрах комплектования.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире День.LIVE .

Судебных исков увеличится

По словам нардепа, судебных исков против ТЦК будет больше, потому что это дешевле, чем штраф за необновление данных.

Федиенко отметил, что Центры комплектования не справляются с тем наплывом людей, решивших обновить данные в последний момент, а Комитет не планирует продлевать сроки.

"Ни одно постановление от института не имеет права трактовать по-другому закон. Это должны быть изменения в действующий закон. Такой инициативой могут быть либо министры, либо кто-то из народных депутатов Украины", — сказал народный депутат.

Также он добавил, что получал даже решение военнообязанного суда, где суд принял решение в сторону истца.

Ранее мы сообщали, что в Киеве за несколько дней до истечения срока обновления личных данных военнообязанными можно увидеть большие очереди из мужчин возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки. При этом они жалуются на сбои в работе электронной очереди.

Также под киевскими центрами по предоставлению административных услуг образовались огромные очереди из мужчин . Кто-то приходит уже в третий раз, а кому-то везет с первого раза.