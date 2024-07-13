Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных arrow
Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

13 июля 2024 г. 22:31

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:31 Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

Text

19:30 Почему бойцы ВСУ недовольны новым законом о мобилизации — объяснение военного

Text

17:24Пиар Байдена на Украине и неизвестные подробности с саммита НАТО — эксклюзив Новини.LIVE

Text

16:59 Из 100 воюют 10 — военный объяснил последствия принудительной мобилизации

Text

14:36 Нужно ли содержать российских пленников за госбюджет — объяснение офицера ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:15 Нардеп заявила о необходимости заполнять освобождаемые места в рядах ВСУ

Text

02:15 Военный эксперт рассказал, сколько техники для ведения войны осталось в РФ

12 июля 2024
Text

17:50 Угроза Киевской ГЭС, заявление Залужного и Байден против атак по Москве — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25Не "чмобики" — офицер ВСУ объяснил, почему никому не нужно презирать врага

Text

14:36 Бывшая помощница Залужного рассказала о его реакции на обвинения в потере людей и территорий

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

22:31 Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

Text

19:30 Почему бойцы ВСУ недовольны новым законом о мобилизации — объяснение военного

Text

17:24 Пиар Байдена на Украине и неизвестные подробности с саммита НАТО — эксклюзив Новини.LIVE

Text

16:59 Из 100 воюют 10 — военный объяснил последствия принудительной мобилизации

Text

14:36 Нужно ли содержать российских пленников за госбюджет — объяснение офицера ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:15 Нардеп заявила о необходимости заполнять освобождаемые места в рядах ВСУ

Text

02:15 Военный эксперт рассказал, сколько техники для ведения войны осталось в РФ

12 июля 2024
Text

17:50 Угроза Киевской ГЭС, заявление Залужного и Байден против атак по Москве — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Не "чмобики" — офицер ВСУ объяснил, почему никому не нужно презирать врага

Text

14:36 Бывшая помощница Залужного рассказала о его реакции на обвинения в потере людей и территорий

В Украине истекает отведенный срок для обновления военнообязанными данных в ТЦК и СП. Власти не планируют его продолжать, несмотря на большие очереди в Центрах комплектования.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире День.LIVE .

Судебных исков увеличится

По словам нардепа, судебных исков против ТЦК будет больше, потому что это дешевле, чем штраф за необновление данных.

Федиенко отметил, что Центры комплектования не справляются с тем наплывом людей, решивших обновить данные в последний момент, а Комитет не планирует продлевать сроки.

"Ни одно постановление от института не имеет права трактовать по-другому закон. Это должны быть изменения в действующий закон. Такой инициативой могут быть либо министры, либо кто-то из народных депутатов Украины", — сказал народный депутат.

Также он добавил, что получал даже решение военнообязанного суда, где суд принял решение в сторону истца.

Ранее мы сообщали, что в Киеве за несколько дней до истечения срока обновления личных данных военнообязанными можно увидеть большие очереди из мужчин возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки. При этом они жалуются на сбои в работе электронной очереди.

Также под киевскими центрами по предоставлению административных услуг образовались огромные очереди из мужчин . Кто-то приходит уже в третий раз, а кому-то везет с первого раза.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

22:31 Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

21:58 Россия атаковала железную дорогу в Харьковской области — повреждены вагоны, есть раненые

21:28 Во Львове хотят отремонтировать онкоцентр за 17 млн гривен — что хотят улучшить

20:34 Украинцы нам не враги — Лукашенко хочет скорейших переговоров об окончании войны

20:20 Надвигается циклон — какие регионы завтра накроет обильный ливень с грозами после жаркого дня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:19 Армия Израиля могла уничтожить главаря ХАМАС, который устроил вторжение в страну, — СМИ

19:56 Лукашенко отводит войска от украинской границы и хочет обсудить с Путиным войну

19:41 Командира 24 ОМБр отстранили от работы — бойцы сделали важное обращение

Text

19:30 Почему бойцы ВСУ недовольны новым законом о мобилизации — объяснение военного

18:43 Вонь в Одессе — откуда взялся неприятный запах в воздухе

21:58 Россия атаковала железную дорогу в Харьковской области — повреждены вагоны, есть раненые

21:28 Во Львове хотят отремонтировать онкоцентр за 17 млн гривен — что хотят улучшить

20:34 Украинцы нам не враги — Лукашенко хочет скорейших переговоров об окончании войны

20:20 Надвигается циклон — какие регионы завтра накроет обильный ливень с грозами после жаркого дня

20:19 Армия Израиля могла уничтожить главаря ХАМАС, который устроил вторжение в страну, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:56 Лукашенко отводит войска от украинской границы и хочет обсудить с Путиным войну

19:41 Командира 24 ОМБр отстранили от работы — бойцы сделали важное обращение

18:43 Вонь в Одессе — откуда взялся неприятный запах в воздухе

18:43 Новые системы Patriot не смогут защитить некоторые крупные города Украины — в BILD объяснили почему

18:37 В дом экс-футболиста сборной Украины попала ракета

06:26 Львов инклюзивный — где в городе найти кафе для людей с инвалидностью

12 июля 2024

18:12 Обстрел больниц и принуждение Украины к переговорам — что об этом думают в Одессе

Новость с видео

06:36 Счета украинцев больше не тайна — кого заставят доплатить налоги и к чему готовиться беженцам

11 июля 2024
Эксклюзив

18:17 Последствия жары — что скрывает Черное море под едким запахом

10 июля 2024

14:47 Украина проживет самостоятельно — что в Одессе знают о НАТО

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

06:40 Цены за 1 кг меди в июле — сколько стоит сдать цветные металлы в Украине

05:43 Наши в Forbes — история украинцев, попавших в азиатский список 30 до тридцати

8 июля 2024

06:03 Горючее будет дорожать — сколько будем платить за бензин и как это ударит по всем ценам

Text

22:31 Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

Text

19:30 Почему бойцы ВСУ недовольны новым законом о мобилизации — объяснение военного

Text

17:24 Пиар Байдена на Украине и неизвестные подробности с саммита НАТО — эксклюзив Новини.LIVE

Text

16:59 Из 100 воюют 10 — военный объяснил последствия принудительной мобилизации

Text

14:36 Нужно ли содержать российских пленников за госбюджет — объяснение офицера ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

04:15 Нардеп заявила о необходимости заполнять освобождаемые места в рядах ВСУ

Text

02:15 Военный эксперт рассказал, сколько техники для ведения войны осталось в РФ

12 июля 2024
Text

17:50 Угроза Киевской ГЭС, заявление Залужного и Байден против атак по Москве — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Не "чмобики" — офицер ВСУ объяснил, почему никому не нужно презирать врага

Text

14:36 Бывшая помощница Залужного рассказала о его реакции на обвинения в потере людей и территорий