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Передача даних про відрахованих студентів до ТЦК — експерт відповів, що каже Конституція

Передача даних про відрахованих студентів до ТЦК — експерт відповів, що каже Конституція

29 червня 2024 р. 03:47

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03:47 Передача даних про відрахованих студентів до ТЦК — експерт відповів, що каже Конституція

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18:14 Прикордонники повідомили моторошну кількість загиблих чоловіків, які втонули в Тисі

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Військовий аналітик Денис Попович заявив, що подання переліку студентів, яких відрахували з вищих навчальних закладів, до Територіальних центрів комплектування не порушує норми Конституції України. За його словами, йдеться про перекриття шляху для ухилянтів отримати відстрочку.

Про це Денис Попович розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 28 червня.

Чи законно передавати списки відрахованих студентів до ТЦК

Аналітик зазначив, що якби була заборона здобувати освіту, то це порушення Конституції.

"Ми ж говоримо про конституційне право на отримання освіти, яке ніде не порушується. Немає ж такого, що допоки ти не відслужиш в ЗСУ, то ти не отримаєш право на освіту", — пояснив Попович.

Нагадаємо, нещодавно в Волинській ОВА повідомили, що місцеві університети будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК. Таким чином хочуть уникнути використання вищої освіти як способу ухилення від мобілізації.

Натомість у КПІ імені Ігоря Сікорського вигадали інший спосіб "відсіяти" ухилянтів. Там керівництво інституту збільшило вартість навчання.

Додамо, що радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував законність подачі списків відрахованих до ТЦК. За його словами, якщо людина втратила певні пільги, то її юридичний статус змінився.

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04:30 Ще одна смерть мобілізованого на полігоні — що відомо

04:19 Зеленський показав фото звільнених з полону українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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