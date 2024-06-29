Передача данных об отчисленных студентах в ТЦК — эксперт ответил, что говорит Конституция

Военный аналитик Денис Попович заявил, что представление перечня студентов, отчисленных из высших учебных заведений, в Территориальные центры комплектования не нарушает нормы Конституции Украины. По его словам, речь идет о перекрытии пути для уклонистов получить отсрочку.

Об этом Денис Попович рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 28 июня.

Законно ли передавать списки отчисленных студентов в ТЦК

Аналитик отметил, что если бы был запрет получать образование, то это нарушение Конституции.

"Мы же говорим о конституционном праве на получение образования, которое нигде не нарушается. Нет же такого, что пока ты не отслужишь в ВСУ, ты не получишь право на образование", — пояснил Попович.

Напомним, недавно в Волынской ОВА сообщили, что местные университеты будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК. Таким образом, хотят избежать использования высшего образования как способа уклонения от мобилизации.

В то же время в КПИ имени Игоря Сикорского придумали другой способ "отсеять" уклонистов. Там руководство института увеличило стоимость обучения.

Добавим, что советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал законность подачи списков отчисленных в ТЦК. По его словам, если человек потерял определенные льготы, то его юридический статус изменился.