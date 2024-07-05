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Напад на ТЦК у Ворохті — Тука заявив про необхідність покарання

Напад на ТЦК у Ворохті — Тука заявив про необхідність покарання

05 липня 2024 р. 13:24

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21:46 Політик назвав причину масового закриття ФОПів в Україні

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21:40 Виїзд за кордон родичів столичних чиновників та протест у Ворохті — головні новини 4 липня

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Колишній міністр з питань ТОТ і ВПО Георгій Тука прокоментував інцидент з нападом на представника територіального центру комплектування у Ворохті. Він наголосив на необхідності покарання.

Про це Георгій Тука сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 5 липня.

Напад на ТЦК у Ворохті

"Якщо туди запустити роту кадирівців, то місцеві змінять свою думку", — наголосив Тука. 

За його словами, держава має один важливий пріоритет на сьогодні — це оборона.

"І те, що сталося, це мерзенно, і ті люди, які брали участь у нападі на співробітників центру комплектації, повинні бути суворо покарані згідно чинного законодавства. Одночасно, необхідно розібратися, чи законно встановлюються подібні блокпости", — додав Тука.

Нагадаємо, 4 липня місцеві жителі перекрили у Ворохті дорогу, тим самим заблоковувавши роботу представників ТЦК. Свій вчинок люди пояснили тим, що через дії працівників військкомату до них перестали приїжджати туристи.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, коментуючи цю ситуацію, заявив, що не можна одночасно сподіватися на перемогу і зривати мобілізацію.

Згодом правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за фактом порушення у Ворохті.

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13:35 Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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