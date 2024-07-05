Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания

Бывший министр по вопросам ТОТ и ВПЛ Георгий Тука прокомментировал инцидент с нападением на представителя территориального центра комплектования в Ворохте. Он отметил на необходимости наказания.

Об этом Георгий Тука сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 5 июля.

Нападение на ТЦК в Ворохте

"Если туда запустить роту кадыровцев, то местные изменят свое мнение", — подчеркнул Тука.

По его словам, у государства есть один важный приоритет на сегодняшний день — это оборона.

"И то, что произошло, это мерзко, и те люди, которые участвовали в нападении на сотрудников центра комплектации, должны быть строго наказаны согласно действующему законодательству. Одновременно, необходимо разобраться, законно ли устанавливаются подобные блокпосты", — добавил Тука.

Напомним, 4 июля местные жители перекрыли в Ворохте дорогу, тем самым заблокировав работу представителей ТЦК. Свой поступок люди объяснили тем, что из-за действий работников военкомата к ним перестали приезжать туристы.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, комментируя эту ситуацию, заявил, что нельзя одновременно надеяться на победу и срывать мобилизацию.

Впоследствии правоохранители открыли два уголовных производства по факту нарушения в Ворохте.