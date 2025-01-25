Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

В Україні за перевищення повноважень ТЦК передбачено покарання у вигляді ув'язнення. Проте в країні реальних вироків майже немає.

Про це у п'ятницю , 24 січня, в ефірі Вечір.LIVE заявив адвокат Роман Кравець.

Представники ТЦК здебільшого не покарані за свої діяння

Кравець пояснив, що у Кримінальному кодексі України стаття №426, де вказано пункт про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Зокрема, передбачено покарання у вигляді від 8 до 12 років за ґратами.

Однак, як пояснив юрист, здебільшого корупційні скандали та факти незаконної мобілізації у військоматах, залишаються без належного покарання через адмінпротоколи та штрафи.

"Я не можу стверджувати, що їх (покарань. — Ред.) взагалі немає, хоча якщо ми подивимось наприклад ті ж корупційні справи — я не чув вирок тому ж Борисову, чи працівникам ТЦК в Київській області, пам'ятаєте, там мільйони доларів знайшли в стінах. Чи там іншим представникам ТЦК, яких майже щомісяця хапають. А де вироки? Я не бачив", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, нещодавно юрист Орест Гладьо пояснив, що якщо людина сідає до автомобіля представників ТЦК чи поліції без оформлення відповідного протоколу адміністративного затримання, то в такому випадку громадянин фактично дає згоду на доставлення до військомату і позбавляється можливості оскаржити дії представників територіального центру комплектування.

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