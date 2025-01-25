Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець arrow
Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

25 січня 2025 р. 00:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

В Україні за перевищення повноважень ТЦК передбачено покарання у вигляді ув'язнення. Проте в країні реальних вироків майже немає.

Про це у п'ятницю , 24 січня, в ефірі Вечір.LIVE заявив адвокат Роман Кравець.

Представники ТЦК здебільшого не покарані за свої діяння

Кравець пояснив, що у Кримінальному кодексі України стаття №426, де вказано пункт про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Зокрема, передбачено покарання у вигляді від 8 до 12 років за ґратами.

Однак, як пояснив юрист, здебільшого корупційні скандали та факти незаконної мобілізації у військоматах, залишаються без належного покарання через адмінпротоколи та штрафи.

"Я не можу стверджувати, що їх (покарань. — Ред.) взагалі немає, хоча якщо ми подивимось наприклад ті ж корупційні справи — я не чув вирок тому ж Борисову, чи працівникам ТЦК в Київській області, пам'ятаєте, там мільйони доларів знайшли в стінах. Чи там іншим представникам ТЦК, яких майже щомісяця хапають. А де вироки? Я не бачив", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, нещодавно юрист Орест Гладьо пояснив, що якщо людина сідає до автомобіля представників ТЦК чи поліції без оформлення відповідного протоколу адміністративного затримання, то в такому випадку громадянин фактично дає згоду на доставлення до військомату і позбавляється можливості оскаржити дії представників територіального центру комплектування.

Також ми писали, що робити багатодітному батьку, якщо його незаконно мобілізували.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

01:24 У Черкасах були чути вибух — що відомо

01:01 США могли зупинити допомогу Україні, — ЗМІ

00:30 Автоматичне переведення на спецоблік ТЦК — чотири підстави

00:13 Військовий не отримав виплати за поранення та звернувся до суду

00:08 Суд відправив під варту мера Ірпеня — в чому причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:01 Володимиру Зеленському 47 років — цікаві факти про президента

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025

23:44 Порушень на 1,6 млн — у Києві посилено перевіряють перевізників

23:37 ЛНЗ купив лідера захисту Кривбасу

23:20 В Україні створили Агенцію національної єдності — деталі

Термінова новина

01:24 У Черкасах були чути вибух — що відомо

01:01 США могли зупинити допомогу Україні, — ЗМІ

00:30 Автоматичне переведення на спецоблік ТЦК — чотири підстави

00:13 Військовий не отримав виплати за поранення та звернувся до суду

00:08 Суд відправив під варту мера Ірпеня — в чому причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:01 Володимиру Зеленському 47 років — цікаві факти про президента

24 січня 2025

23:44 Порушень на 1,6 млн — у Києві посилено перевіряють перевізників

23:37 ЛНЗ купив лідера захисту Кривбасу

23:20 В Україні створили Агенцію національної єдності — деталі

23:09 Козловський зворушливо привітав дружину з днем народження

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ