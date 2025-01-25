Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

В Украине за превышение полномочий ТЦК предусмотрено наказание в виде заключения. Однако реальных приговоров в стране почти нет.

Об этом в пятницу, 24 января, в эфире Вечір.LIVE заявил адвокат Роман Кравец.

Представители ТЦК в основном не наказаны за свои деяния

Кравец пояснил, что в Уголовном кодексе Украины статья №426, где указан пункт о превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий. В частности, предусмотрено наказание в виде от 8 до 12 лет тюрьмы.

Однако, как пояснил юрист, в основном коррупционные скандалы и факты незаконной мобилизации в военкоматах, остаются без должного наказания из-за админпротоколов и штрафов.

"Я не могу утверждать, что их (наказаний. — Ред.) вообще нет, хотя если мы посмотрим например те же коррупционные дела — я не слышал приговор тому же Борисову, или работникам ТЦК в Киевской области, помните, там миллионы долларов нашли в стенах. Или там другим представителям ТЦК, которых почти ежемесячно хватают. А где приговоры? Я не видел", — резюмировал адвокат.

Напомним, недавно юрист Орест Гладьо объяснил, что если человек садится в автомобиль представителей ТЦК или полиции без оформления соответствующего протокола административного задержания, то в таком случае гражданин фактически дает согласие на доставку в военкомат и лишается возможности обжаловать действия представителей территориального центра комплектования.

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