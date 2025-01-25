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Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

25 января 2025 г. 0:00

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00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
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00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

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19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

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17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

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13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

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11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

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09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

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В Украине за превышение полномочий ТЦК предусмотрено наказание в виде заключения. Однако реальных приговоров в стране почти нет.

Об этом в пятницу, 24 января, в эфире Вечір.LIVE заявил адвокат Роман Кравец.

Представители ТЦК в основном не наказаны за свои деяния

Кравец пояснил, что в Уголовном кодексе Украины статья №426, где указан пункт о превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий. В частности, предусмотрено наказание в виде от 8 до 12 лет тюрьмы.

Однако, как пояснил юрист, в основном коррупционные скандалы и факты незаконной мобилизации в военкоматах, остаются без должного наказания из-за админпротоколов и штрафов.

"Я не могу утверждать, что их (наказаний. — Ред.) вообще нет, хотя если мы посмотрим например те же коррупционные дела — я не слышал приговор тому же Борисову, или работникам ТЦК в Киевской области, помните, там миллионы долларов нашли в стенах. Или там другим представителям ТЦК, которых почти ежемесячно хватают. А где приговоры? Я не видел", — резюмировал адвокат.

Напомним, недавно юрист Орест Гладьо объяснил, что если человек садится в автомобиль представителей ТЦК или полиции без оформления соответствующего протокола административного задержания, то в таком случае гражданин фактически дает согласие на доставку в военкомат и лишается возможности обжаловать действия представителей территориального центра комплектования.

Также мы писали, что делать многодетному отцу, если его незаконно мобилизовали.

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02:11 В Киеве объявили воздушную тревогу — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:58 Мужчина фиктивно учился в университете — как наказал суд

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24 января 2025
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19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

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17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

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08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

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