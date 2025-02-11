Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

Військовослужбовець Збройних сил Олександр Матяш заявив, що образ територіальних центрів комплектування в суспільстві формують російська ІПСО та маніпуляції. Насправді ж працівники ТЦК — не вороги.

Про це Олександр Матяш розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Що кажуть військові про бійки з ТЦК

"Якби я працював у ТЦК і на мене кинулися, я б теж бився і захищався — спрацював би інстинкт виживання", — сказав Матяш.

Він також заявив, що образ ТЦК у суспільстві формують маніпуляції та ІПСО, а насправді працівники ТЦК — не вороги, а військові, які діють у межах закону.

"Чому ТЦК пакує в бусики? Тому що вони мають відібрати людей для служби в армії. Вони підходять до людини, у якої не оновлені дані. Згідно з законом ця людина має оновити дані вчасно. І ця людина починає з ними битися", — пояснив військовий.

Нагадаємо, нещодавно у Львові працівники ТЦК втрапили у скандал. Їх звинуватили у викрадені чоловіка, якого потім знайшли побитим на узбіччі дороги під Києвом.

Водночас у поліції заявили, що чоловік сам вистрибнув з машини під час переміщення особового складу до тренувального центру.