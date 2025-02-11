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Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

11 лютого 2025 р. 10:24

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17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

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11:48 Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

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10:24 Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

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Військовослужбовець Збройних сил Олександр Матяш заявив, що образ територіальних центрів комплектування в суспільстві формують російська ІПСО та маніпуляції. Насправді ж працівники ТЦК — не вороги. 

Про це Олександр Матяш розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Що кажуть військові про бійки з ТЦК

"Якби я працював у ТЦК і на мене кинулися, я б теж бився і захищався — спрацював би інстинкт виживання", — сказав Матяш. 

Він також заявив, що образ ТЦК у суспільстві формують маніпуляції та ІПСО, а насправді працівники ТЦК — не вороги, а військові, які діють у межах закону.

"Чому ТЦК пакує в бусики? Тому що вони мають відібрати людей для служби в армії. Вони підходять до людини, у якої не оновлені дані. Згідно з законом ця людина має оновити дані вчасно. І ця людина починає з ними битися", — пояснив військовий. 

Нагадаємо, нещодавно у Львові працівники ТЦК втрапили у скандал. Їх звинуватили у викрадені чоловіка, якого потім знайшли побитим на узбіччі дороги під Києвом. 

Водночас у поліції заявили, що чоловік сам вистрибнув з машини під час переміщення особового складу до тренувального центру.

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22:33 ТЦК відмовив брату загиблого воїна у відстрочці — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:22 Срна анонсував гучний та дорогий трансфер Шахтаря

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11:48 Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

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10:24 Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

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