Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Военнослужащий Вооруженных сил Александр Матяш заявил, что образ территориальных центров комплектования в обществе формируют российская ИПСО и манипуляции. На самом же деле работники ТЦК — не враги.

Об этом Александр Матяш рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Что говорят военные о драках с ТЦК

"Если бы я работал в ТЦК и на меня бросились, я бы тоже дрался и защищался — сработал бы инстинкт выживания", — сказал Матяш.

Он также заявил, что образ ТЦК в обществе формируют манипуляции и ИПСО, а на самом деле работники ТЦК — не враги, а военные, которые действуют в рамках закона.

"Почему ТЦК пакует в бусики? Потому что они должны отобрать людей для службы в армии. Они подходят к человеку, у которого не обновлены данные. Согласно закону этот человек должен обновить данные вовремя. И этот человек начинает с ними драться", — пояснил военный.

Напомним, недавно во Львове работники ТЦК попали в скандал. Их обвинили в похищении мужчины, которого потом нашли избитым на обочине дороги под Киевом.

В то же время в полиции заявили, что мужчина сам выпрыгнул из машины во время перемещения личного состава в тренировочный центр.