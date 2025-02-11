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Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

11 февраля 2025 г. 10:24

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10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

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Военнослужащий Вооруженных сил Александр Матяш заявил, что образ территориальных центров комплектования в обществе формируют российская ИПСО и манипуляции. На самом же деле работники ТЦК — не враги.

Об этом Александр Матяш рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Что говорят военные о драках с ТЦК

"Если бы я работал в ТЦК и на меня бросились, я бы тоже дрался и защищался — сработал бы инстинкт выживания", — сказал Матяш.

Он также заявил, что образ ТЦК в обществе формируют манипуляции и ИПСО, а на самом деле работники ТЦК — не враги, а военные, которые действуют в рамках закона.

"Почему ТЦК пакует в бусики? Потому что они должны отобрать людей для службы в армии. Они подходят к человеку, у которого не обновлены данные. Согласно закону этот человек должен обновить данные вовремя. И этот человек начинает с ними драться", — пояснил военный.

Напомним, недавно во Львове работники ТЦК попали в скандал. Их обвинили в похищении мужчины, которого потом нашли избитым на обочине дороги под Киевом.

В то же время в полиции заявили, что мужчина сам выпрыгнул из машины во время перемещения личного состава в тренировочный центр.

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22:15 Убийство подростка на фуникулере в Киеве — почему затягивают дело

22:15 Стоит ли покупать дом на колесах в Украине в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:57 Суд оштрафовал военного из Одессы за каннабис — подробности дела

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

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21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

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17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE