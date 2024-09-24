ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Територіальні центри комплектування — залишки радянської моделі. Потрібно проводити термінові реформи і переходити на систему НАТО, яка спрямована на забезпечення мобілізації або набір фахівців за контрактом.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 24 вересня.

ТЦК потребує нових реформ

Цимбалюк розкритикував роботу територіальних центрів комплектування. За його словами, ці структури є залишками радянської моделі, тому їх необхідно закрити, перейшовши на систему, подібну до НАТО.

"Я говорив із теперішнім керівництвом Міноборони, але вони готуються занадто довго, на мою думку, до проведення реформи, бо ТЦК це радянська модель", — заявив нардеп.

Він підкреслив, що система НАТО повинна бути спрямована на забезпечення мобілізації або набір фахівців за контрактом.

"Коли вдасться завершити або розпочати цю реформу питання до військово-політичного керівництва. Те, що сьогодні цей орган набув негативного резонансу і те, що виносили пропозицію, аби там працювали тільки ті, хто служили і мають бойовий досвід, теж не спрацювало", — зауважив Цимбалюк.

Нагадаємо, керівник Одеського обласного ТЦК і СП Юрій Пуйко заявив, що скандали навколо ТЦК розганяє ворожа пропаганда і відео, які потрапляють в мережу, зазвичай маніпулятивні.

Раніше юристи пояснили як діяти, якщо відбувається незаконне затримання працівниками ТЦК у рамках адміністративного правопорушення.