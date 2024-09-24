ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Территориальные центры комплектования — остатки советской модели. Нужно проводить срочные реформы и переходить на систему НАТО, которая направлена на обеспечение мобилизации или набора специалистов по контракту.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Цымбалюк в эфире Ранок.LIVE во вторник, 24 сентября.

ТЦК нуждается в новых реформах

Цимбалюк раскритиковал работу территориальных центров комплектования. По его словам, эти структуры являются остатками советской модели, поэтому их необходимо закрыть, перейдя на систему, подобную НАТО.

"Я говорил с нынешним руководством Минобороны, но они готовятся слишком долго, по моему мнению, к проведению реформы, потому что ТЦК это советская модель", — заявил нардеп.

Он подчеркнул, что система НАТО должна быть направлена на обеспечение мобилизации или набор специалистов по контракту.

"Когда удастся завершить или начать эту реформу вопрос к военно-политическому руководству. То, что сегодня этот орган приобрел негативный резонанс и то, что выносили предложение, чтобы там работали только те, кто служил и имеют боевой опыт, тоже не сработало", — заметил Цымбалюк.

Напомним, руководитель Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко заявил, что скандалы вокруг ТЦК разгоняет вражеская пропаганда и, попадающие в сеть видео, обычно манипулятивные.

Ранее юристы объяснили, как действовать, если происходит незаконное задержание работниками ТЦК в рамках административного правонарушения.